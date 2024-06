La trappola, le coltellate, il bagno al mare: così Thomas Luciani è stato ucciso a 16 anni a Pescara

Ascolta ora 00:00 00:00

Thomas Christopher Luciani, il 17enne trovato senza vita nel parco Baden Powell di Pescara ieri sera, sarebbe stato ucciso per un debito di droga di circa 200 euro o poco più. È uno dei dettagli che emerge all'indomani dell'omicidio che vede indagati due giovani del posto, entrambi liceali e di buona famiglia. Visto il presunto coinvolgimento di minori, sulle indagini vige strettissimo riserbo. Come anticipa il quotidiano La Stampa, infatti, gli inquirenti parlano di " caso delicato " e preferiscono attendere i riscontri investigativi prima di pronunciarsi.

La trappola del branco

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Squadra Mobile di Pescara, coordinati dal vice capo Mauro Sablone, i ragazzi avrebbero teso una trappola alla vittima, che quindi sarebbe stata attirata con una scusa nel parco. Inoltre, a quanto trapela, gli indagati non erano da soli ma in compagnia di un terzo coetano. Quest'ultimo, però, non avrebbe partecipato all'aggressione mortale. Sembra che sia stato lui ad allertare il 112, seppur alcune ore dopo il delitto, indicando alla polizia il luogo in cui era stato abbandonato il cadavere.

Le coltellate e il bagno al mare

Il 17enne sarebbe ucciso con almeno 25 coltellate. L'arma del delitto, verosimilmente un coltello da sub, non è stata ancora ritrovata. Invece la dinamica è abbastanza chiara: nel tardo pomeriggio di ieri, la comitiva ha incontrato Thomas all'interno del Baden Powell. I due ragazzi indagati si sarebbero allontanti assieme alla vittima in una zona non sorvegliata dalle telecamere. Dopo aver colpito il giovane, avrebbero abbandonato il cadavere tra le sterpaglie e si sarebbero dileguati. Poi il gruppo, nuovamente riunito, avrebbe raggiunto uno stabilmento balneare del centro per fare un bagno in mare. Lì, secondo alcune testimonianze, si sarebbero disfatti anche del coltello.

Chi sono i ragazzi coinvolti

I presunti aggressori sono entrambi di buona famiglia. Uno è il figlio di un penalista molto noto e l'altro del comandante dei carabinieri della Stazione di San Valentino, comune in provincia di Pescara. Il secondo, di tanto in tanto, si faceva vedere in giro con il padre. Anche se, dopo la separazione dei genitori, si era trasferito nel capoluogo abruzzese con la madre. Thomas, invece, abitava a Rosciano, sempre nella Valpescara. Lo scorso novembre i familiari ne avevano denunciato la scomparsa ai carabinieri del posto. Il ragazzo si era poi fatto vivo con un messaggio inviato alla nonna, rassicurando tutti sulle sue condizioni di salute.

Il pentimento

Stando a quanto apprende Il Centro da fonti investigative, i due giovani fermati per l'omicidio non avrebbero tradito alcun tipo di emozione durante l'interrogatorio.

Quanto alle indagini, coordinate dal capo della procura per Minorenni David Mancini e dal sostituto Angela D'Egidio, sono stati acquisiti idelle telecamere di sorveglianza del parco e quelli dello stabilimento balneare. I video saranno decisivi per accertare le eventuali responsabilità dei giovani coinvolti e fugare gli ultimi dubbi sulla dinamica dell'aggressione mortale.