Tre furti in 24 ore nello stesso negozio: il "record" dello straniero

Tre furti messi a segno in meno di ventiquattr'ore, in diversi momenti della giornata ma sempre ai danni dello stesso esercizio commerciale. Questo il curioso "record" fatto registrare da un uomo di 28 anni originario della Tunisia, che avrebbe agito insieme a due complici datisi poi alla fuga e che dovrà rispondere dell'accusa di furto pluriaggravato in concorso. Una vicenda svoltasi a Parma nelle scorse ore, stando almeno a quanto riportato dai media locali. Tutto sarebbe iniziato ieri nella primissima mattinata, quando una volante è intervenuta in una tabaccheria non distante dal centro storico della città emiliana per segnalazione di un atto predatorio. I poliziotti giunti sul posto hanno identificato il richiedente (nonché titolare della rivendita di tabacchi) il quale faceva loro presente come fosse scattato l’allarme antintrusione dell'esercizio.

Alcune persone, a suo dire, erano riusciti ad introdursi all'interno e a portare via alcuni gratta e vinci e diversi pacchetti di sigarette. Non è tutto: il titolare avrebbe ricordato alle forze dell'ordine come qualcuno si fosse introdotto nel suo negozio anche la sera precedente: in quell'occasione, ignoti avrebbero infranto la vetrata della porta d'ingresso con l'utilizzo di un martello, per aprirsi un varco. Gli inquirenti hanno quindi pensato di avvalersi dei filmati registrati dalle telecamere del circuito di videosorveglianza della zona, alla ricerca di indizi decisivi ai fini di dare un volto all'autore del gesto. E la scelta ha subito dato i propri frutti: una telecamera aveva registrato l'irruzione nel locale di tre uomini, incappucciati per nascondere i rispettivi volti. Gli agenti impegnati in quel momento hanno subito provveduto a pattugliare le aree limitrofe, per ritrovare gli autori dei furti. Non hanno però dovuto attendere più di tanto, perché a meno di due ore di distanza dal secondo furto l'allarme della tabaccheria entrava di nuovo in funzione, per la terza volta.

E a quel punto gli operatori di una delle volanti impegnati a raggiungere l’attività commerciale incrociava in una via limitrofa tre soggetti che dalle caratteristiche fisiche e dall’abbigliamento corrispondevano esattamente a quelli ripresi nel video. I tre sarebbero riusciti a fuggire ma uno di loro, risultato a seguito degli accertamenti di rito un tunisino con alcuni precedenti alle spalle, non sarebbe stato abbastanza veloce: gli agenti sarebbero infatti riusciti ad intercettarlo in una strada limitrofa e lo avrebbero riconosciuto anche grazie ad una vistosa fasciatura alla mano che si notava già nel filmato. Il ventottenne straniero è dunque finito in manette, mentre gli investigatori sono a lavoro per individuare anche i due complici.