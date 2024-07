Treviso, trovato il cadavere di una donna in un casolare con ferite al collo

Ascolta ora 00:00 00:00

Choc in provincia di Treviso, dove è stato rinvenuto il cadavere di una donna. Secondo quanto riferito sino ad ora, il ritrovamento è stato effettuato nel corso della giornata di oggi, mercoledì 3 luglio. Il corpo si trovava in un casolare a Preganziol, in via Maleviste. Gli inquirenti stanno ora cercando di risalire alle dinamiche della vicenda.

Giallo a Treviso

Stando alle ultime informazioni rilasciate dagli inquirenti, a una prima osservazione del cadavere è stato chiaro che la morte sia stata inferta in maniera violenta. L'ipotesi seguita al momento è proprio quella del femminicidio. Il corpo, infatti, presenta ferite profonde. In particolare si parla di una ferita sul collo, inferta probabilmente con un'arma da taglio. A raggiungere il luogo del ritrovamento, subito dopo la segnalazione, sono stati i carabinieri del nucleo investigativo e gli agenti della polizia scientifica locale. Sul posto anche il pm di turno, Giovanni Valmassoi. A quanto pare sarebbero già state avviate le indagini per omicidio.

Sono ore di tensione e inquietudine a Preganziol, dove i cittadini si domandano che cosa sia successo. Il casolare dove è stato trovato il corpo, a quanto pare, era abbandonato da molto tempo. " Io ho 24 anni e l'ho sempre visto abbandonato. Ho sentito il trambusto per l'arrivo dei carabinieri. È un grande lotto di vecchi capannoni, ex fabbriche. Preoccupante apprendere certe notizie vicini a casa tua" , ha dichiarato un residente a La Tribuna di Treviso. "Quel casolare è dismesso da almeno 30 anni" , ha aggiunto un altro.

Identificato il cadavere

A quanto pare il cadavere sarebbe della 50enne Vincenza Saracino. La donna, residente a Treviso, aveva lasciato il posto di lavoro nel corso della giornata di ieri, martedì 2 luglio.

Salita a bordo di una city bike elettrica, la donna si sarebbe allontanata dalla zona dove lavorava col marito intorno alle ore 17.00.

Sembra che la donna sia stata vista per l'ultima volta intorno alle 17.30 nelle vicinanze di un supermercato Iperlando. Le indagini sono in corso.