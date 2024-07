Treviso, donna trovata sgozzata in un casolare. Era scomparsa da un giorno

Ascolta ora 00:00 00:00

Articolo in aggiornamento

Orrore a Preganziol, in provincia di Treviso, dove mercoledì sera è stato trovato il cadavere di una donna all'interno di un casolare abbandonato. La vittima, Vincenza Saracino, 50 anni, presentava una profonda ferita da taglio sul collo. La procura del capoluogo veneto ha aperto un fascicolo per omicidio mentre si attendono ulteriori riscontri dall'autopsia.

La scomparsa

La 50enne, che gestiva il punto vendita di catena di sexy shop a Preganziol assieme al marito, aveva fatto perdere le tracce dalle ore 17 di ieri. In serata i familiari ne avevano denunciato la scomparsa alle forze dell'ordine, che si sono subito attivate per le ricerche. Proprio poche ore fa, la prefettura di Treviso aveva trasmesso un comunicato precisando che la donna " al momento dell'allontanamento indossava una maglia e pantaloni leggins a fantasia animalier, scarpe Nike dunk e borsetta personale di colore nero ".

La macabra scoperta

L’ultimo avvistamento risaliva alle 17.30 di ieri. La 50enne era stata notata in sella alla sua bicicletta elettrica di colore azzurro vicino a un supermercato della zona, Iperalando. Poi la macabra scoperta, avvenuta attorno alle ore 23.30. Il cadavere era riverso e appoggiato a una parete con una profonda ferita da taglio al collo. Sul posto sono intervenuti gli specialisti della Scientifica e i carabinieri del nucleo investigativo di Treviso con il magistrato di turno, il pm Giovanni Valmassoi.

Spariti gli effetti personali

Sulla scena del crimine non sono stati trovati né gli effetti personali della vittima né l’arma del

delitto, probabilmente un. Intanto è stata disposta l’autopsia per accertare le cause del decesso. Quanto al fascicolo per omicidio, al momento non ci sarebbero nomi nel registro degli indagati.