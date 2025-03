Trieste, donna trovata morta con un taglio alla gola. Indagano i carabinieri

Ascolta ora 00:00 00:00

Una donna è stata trovata morta in un appartamento nel centro storico di Trieste. Il corpo è stato rinvenuto nel primo pomeriggio da una guardia giurata, presenterebbe un taglio alla gola. L'appartamento si trova in via delle Becchiere, una stradina stretta nel centro della città, che è stata chiusa alla circolazione per consentire gli accertamenti degli investigatori.

Sono al lavoro i Carabinieri, giunti insieme con i vigili del fuoco e con il personale sanitario del 118. Da quanto riferisce l'Adnkronos, poco fa, dopo un inseguimento in auto per le vie della città da arte delle gazzelle, è stata fermata una donna fortemente sospettata dell'omicidio.

Articolo in aggiornamento