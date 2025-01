Trovati in un'auto con 87 iPhone rubati

Ascolta ora 00:00 00:00

Le volanti della polizia hanno recuperato 87 iPhone di vari modelli rubati. Due presunti ricettatori sono ora in stato di fermo e un terzo denunciato. Gli agenti sono stati allertati, nella notte tra sabato e domenica, da due giovani che, in due diversi episodi, più o meno alla stessa ora, hanno denunciato di aver localizzato i cellulari personali tramite app in viale Stelvio, nella zona Nord del capoluogo. Una volta arrivati i poliziotti hanno trovato un'auto con a bordo tre stranieri, due dei quali stavano ricoprendo con della carta alluminio alcuni cellulari (per coprirne la traccia digitale). E nel bagagliaio altre decine di Iphone, tutti rubati tra il 5 e il 9 gennaio. I due, di 40 e 39 anni, sono stati fermati per ricettazione mente il terzo per favoreggiamento.

Le due giovani che hanno dato l'allarme sono una 20enne che chiamava per conto della madre, borseggiata su un tram, e una 18enne che era stata

derubata nel mezzanino della metro Cadorna.

La Questura ha già rintracciato 36 proprietari, e nei prossimi giorni, tutti i cellulari verranno caricati sulla pagina degli oggetti recuperati del sito della Polizia di Stato.