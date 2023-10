Trovato il cadavere della donna scomparsa a Milano: era a casa del vicino

Macabra scoperta a Milano, in via Pietro Da Cortona 14, periferia Est della città. È qui che i carabinieri hanno trovato il corpo ormai senza vita di Marta Di Nardo, la 60enne scomparsa circa due settimane fa. Le ricerche non sono mai state interrotte ma solo oggi il cadavere è stato rinvenuto all'interno dell'abitazione di Domenico, vicino di casa della donna. Sono stati i militari di Corso Monforte, insieme a quelli dei Ris, a individuarlo durante un sopralluogo nell'abitazione.

I sospetti da parte dei carabinieri erano già esistenti e sono state le tracce di sangue all'interno dell'appartamento a dare la conferma di quelle che erano solamente supposizione investigative. Attorno alle 20 è arrivato in via Da Cortona anche il pm di turno, Leandro Lesti, che sta coordinando le indagini. Già in serata l'uomo verrà interrogato.

Dal pomeriggio di oggi i militari hanno nuovamente perlustrato la casa della donna alla ricerca di prove per risolvere quello che, fino al pomeriggio di oggi, era inquadrato come una scomparsa. Ma il rinvenimento del corpo ha aperto allo scenario dell'omicidio e si potrebbe configurare il femminicidio. Sul posto poco fa è arrivato anche un mezzo del nucleo speleo alpino fluviale dei vigili del fuoco, per il recupero del cadavere.