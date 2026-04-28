Pavia, trovato il cadavere di una ragazza in fondo a una scarpata: perquisita la casa di un amico

Dramma a Cecima, in provincia di Pavia, dove questa mattina è stato rinvenuto il corpo senza vita di una ragazza di 22 anni. Il cadavere si trovava in fondo a una scarpata di 80 metri. I carabinieri hanno avviato le indagini per far luce sulle cause del decesso. Al momento non si esclude nessuna pista: dal femminicidio al gesto estremo, senza escludere la possibilità di un improvviso malore.

L'allarme, stando a quanto riportato da Il Punto pavese, è scattato intorno alle 10.00 di stamani, martedì 28 aprile. È stato un passante a trovare il corpo, semi nascosto nell'altra vegetazione. A quel punto sono state chiamate le forze dell'ordine e sul posto si sono presentati i carabinieri del Comando provinciale di Pavia, seguiti dai colleghi del comparto scientifico. Raggiunta la giovane, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La zona del ritrovamento è stata isolata a fine investigativo. È stato inoltre allertato il magistrato di turno della Procura di Pavia.

Il medico legale che ha esaminato il corpo avrebbe individuato dei segni non compatibili con la sola caduta, cosa che apre all'ipotesi di omicidio. Sulla giovane, infatti, sarebbero stati rinvenuti graffi ed ecchimosi. Una possibile lotta per non essere gettata nel dirupo? Gli inquirenti non escludono alcuna pista.

Intanto è stato riferito che la vittima è una ragazza di 22 anni residente a Voghera. La sua famiglia aveva denunciato la sua scomparsa da giorni.

Le indagini sono in corso. La ragazza, da quanto si è saputo, era ospitata a casa di un amico a Serra del Monte, una località che fa parte del territorio comunale di Cecima. L'abitazione del ragazzo, 23 anni, è stata ispezionata oggi pomeriggio per diverse ore dai carabinieri. Il giovane è stato ascoltato dai militari, nel tentativo di ricostruire i movimenti della 22enne sino al momento in cui è scomparsa. Anche dopo queste verifiche, gli investigatori hanno preferito non sbilanciarsi.

Al momento del ritrovamento del corpo, la ragazza poteva essere morta già da diverso tempo: forse il decesso potrebbe risalire a due o tre giorni prima. Per far luce sul giallo sarà fondamentale anche chiarire le abituali frequentazioni della ragazza. Si cercherà di capire chi erano i suoi conoscenti a Voghera e nell'area collinare di Cecima.