"È il corpo di Yana Malayko". Il fidanzato arrestato per omicidio

È stato trovato oggi, poco prima delle ore 16, il corpo di Yana Malayko, la 23enne ucraina uccisa dall'ex fidanzato Dumitru Stratan il 20 genniaio scorso. Il cadavere, nascosto tra i rovi da circa due settimane, si trovava in un campo al confine tra la provincia di Mantova e di Brescia, poco dopo il cartello di Lonato, dietro ad una azienda florovivaista. Il presunto assassino, arrestato con l'accusa di omicidio, continua a non rispondere alle domande dei magistrati.

Il ritrovamento del cadavere

Il cadavere di Yana è stato ritrovato alle ore 15.15. Proprio questa mattina, i carabinieri e un gruppo di volontari avevano deciso di allargare il perimetro delle ricerche fino a Brescia, nella zona delle fornaci romane. Il corpo della 23enne ucraina, scomparsa da Castiglione delle Stiviere la sera del 20 gennaio, era nascosto tra i rovi, sotto una catasta di legna, in un campo dietro un'azienda florovivaistica, vicino a una centrale elettrica. Sul posto ci sono il procuratore capo di Mantova Emanuela Fasolato e la Scientifica.

Stratan non risponde ai magistrati

Intanto, Dumitru Stratan è stato arrestato con l'accusa di omicidio e occultamento di cadavere. Anche ieri pomeriggio, nel nuovo interrogatorio predisposto in carcere dalla procura, il 34enne " si è nuovamente avvalso della facoltà di non rispondere ". Lo ha reso noto stamani in un comunicato il procuratore di Mantova, Manuela Fasolato. " Continuano le plurime attività di indagine - si legge - tra cui accertamenti sul materiale informatico in sequestro nel rispetto delle norme procedurali e con le garanzie della difesa ". Nel comunicato il procuratore riepiloga le accuse nei confronti di Stratan: omicidio doloso " per aver cagionato la morte dell'ex fidanzata " con le aggravanti di aver commesso il fatto " con premeditazione e nei confronti di persona cui era stato legato da relazione affettiva ", e occultamento di cadavere.

La ricostruzione della Procura