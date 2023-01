"Il cane sta male". Così Yana è caduta nella trappola dell'ex fidanzato

" L'ho ammazzata perché lei ha ucciso me" . Sarebbe questo il contenuto della confessione che Dumitru Stratan, il presunto assassino di Yana Malayko, ha affidato alla sorella Cristina nelle ore successive al delitto. Giovedì scorso, avrebbe chiesto alla ex fidanzata di poterla raggiungere a casa perché il cane che avevano adottato, quando facevano ancora coppia, " stava male ". Quindi, si è recato a casa della ragazza dove, secondo gli inquirenti, si sarebbe consumato l'omicidio. Fatto sta che il cadavere non è stato ancora ritrovato: forse, ma è solo un'ipotesi, il 34enne potrebbe essersene disfatto con l'aiuto di un complice.

La trappola dell'ex

Stando a quanto apprende il Corriere della Sera, che ha visionato le "carte" dell'inchiesta, Yana aveva voltato pagina. Frequentava un ragazzo - pare della stessa compagnia di Dumitru - e, proprio lo scorso giovedì sera, erano usciti a cena insieme. Attorno alla mezzanotte, Stratan avrebbe cominciato a tempestare di sms l'ex fidanzata, salvo poi chiederle se poteva affidarle il cane, di nome Buka, che avevano adottato insieme, al tempo della convivenza. Nonostante qualche iniziale tentennamento, Yana aveva accettato di incontrarlo. Rientrata a casa, nel condominio sopra il bar "Evene Coffee", Cristina l'aveva informata che la telecamera di accesso all'abitazione era stata disattivata, circostanza che avrebbe ulteriormente messo in allerta la giovane. Il nuovo compagno si era fermato con l'auto sotto la palazzina ma poi lei lo aveva rassicurato che non c'era motivo di preoccuparsi. Successivamente gli aveva inviato anche un messaggio: " Cerca di dormire tesoro ". L'ultimo saluto prima dell'arrivo di Dumitru.

La ricostruzione della Procura