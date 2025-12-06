Corleone, uccide la figlia disabile e si suicida: aveva perso il marito qualche mese fa

I punti chiave
-Articolo in aggiornamento-
Un dramma nel dramma quanto accaduto nelle ultime ore a Corleone, in provincia di Palermo: una donna ha ucciso la figlia disabile per poi togliersi la vita impiccandosi. La vicenda è avvenuta nel centro storico del Paese, precisamente in via Sgarlata come riportano fonti de La Sicilia.
Aperte le indagini
Dopo l'allarme sono intervenuti sul posto i carabinieri che si occupano delle indagini e i sanitari del 118. Come raccontato da chi la conosceva nel piccolo centro, la donna avrebbe perso il marito otto mesi fa, un ex infermiere dell'Pspedale dei Bianchi. A Corleone l'uomo è ricordato da tantissime persone per la sua bontà. Dopo la morte ad accudire e gestire la figlia disabile sarebbe stato unicamente la donna che ha commesso l'omicidio-sucidio. Dalle prime informazioni la donna si chiamava Lucia Pecoraro, 78 anni e la figlia Giuseppina Milone di 47 anni.
Il cordoglio del sindaco
"Tanta commozione da parte di tutta la nostra comunità per la tragedia chesi è consumata in paese. La famiglia Milone era conosciuta per la bontà d'animo": lo ha dichiarato il sindaco di Corleone, Walter Rà, profondamente commosso per la tragedia familiare avvenuta nel centro cittadino.