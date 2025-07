Uccide il padre a coltellate nel varesotto: fermato un 25enne

Un altro episodio di violenza brutale da parte di un giovanissimo. È stato fermato per omicidio, Francesco Rezzonico, 25 anni, accusato di avere ucciso il padre adottivo Boris, 57 anni, a casa della madre che si era separata da lui in via Vittorio Veneto a Luino, nel varesotto. Il ragazzo è stato trattenuto in caserma per tutta la notte e nelle prime ore di questa mattina il fermo. La violenta aggressione è avvenuta poco prima delle 20 di ieri nell'appartamento al primo piano dove risiede la madre del ragazzo ed ex moglie della vittima. Il giovane era residente con il padre e il fratello a Lugano.

Il 57enne, insieme ai figli, era andato a trovarla. Tra padre e figlio sarebbe scoppiata una violenta lite culminata con l'accoltellamento: il 25enne ha usato un coltello da cucina, sequestrato, come arma.

Dopo aver ferito a morte il padre si è allontanato dall'abitazione, i carabinieri lo hanno bloccato non lontano dal luogo del delitto. Oggi saranno ascoltati la madre e il fratello del 25enne che hanno assistito all'accaduto.