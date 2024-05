Uccise il ladro che rubò nel negozio: tabaccaio condannato a 5 anni

È stato condannato a cinque anni di carcere Franco Iachi Bonvin, il tabaccaio di Pavone Canavese (Torino) che nel 2019 sparò a tre banditi che si erano intrufolati di notte nel suo negozio, uccidendone uno. La sentenza è stata emessa nella tarda mattinata di giovedì 30 maggio dal Tribunale di Ivrea. Il 71enne, che ha scelto il rito abbreviato, era accusato di omicidio volontario.

La delusione del tabaccaio: "Mi aspettavo l'assoluzione"

La procura aveva chiesto una condanna a 12 anni di reclusione per l'imputato che, all'inizio, era stato indagato per eccesso di legittima difesa. Poi il capo di imputazione è cambiato, fino alla richiesta di rinvio a giudizio per omicidio volontario. " Sono abbastanza deluso dalla sentenza perché mi aspettavo l'assoluzione ", ha detto Bonvin dopo la lettura del dispositivo. " Non ho fatto altro che difendermi. - ha precisato - Ma da persona normale, padre e nonno, ho trascorso questi anni soffrendo per quello che è successo ".

Gli avvocati: "Attendiamo le motivazioni"

Come anticipa Repubblica.it, all'uscita dal palazzo di Giustizia di Ivrea, i difensori del 71enne hanno annunciato che faranno ricorso. " Attendiamo le motivazioni per presentare l'Appello. - sono state le parole degli avvocati Mauro Ronco e Sara Rore Lazzaro - Nell'istruttoria ci sono due ipotesi alternative che raccontano quello che è successo e bisogna vedere quale delle due il giudice ha ritenuto valida. In ogni caso, in entrambe le versioni, ci sta la legittima difesa ". A Bonvin sono state riconosciute le attenuati generiche, il risarcimento del danno e " soprattutto la provocazione ", hanno precisato infine i legali.

Il furto nella tabaccheria

I fatti risalgono alla notte tra il 6 e il 7 giugno del 2019. I banditi, tutti di nazionalità moldava, si intrufolarono nel bar/tabaccheria di Bonvin a Pavone Canavese. Il tabaccaio, che abitava nell'appartamento al piano di sopra, venne svegliato dal suono dell'allarme. Quando uscì sul balcone, sorprese i malviventi mentre trascinavano la macchinetta cambiamonete all'esterno del locale.

Dopodiché rientrò in casa, prese la pistola (regolarmente detenuta) e sparò in strada. Uno dei ladri, Jon Stavila, 24 anni, si accasciò sull'asfalto dopo essere stato colpito alla schiena da un proiettile. Gli altri due, che si erano dati alla fuga, sono ancora a piede libero.