Le urla in strada, il coltello e i carabinieri. Denunciato lo chef della tv Simone Rugiati

Lo chef Simone Rugiati, volto noto della tv, è stato denunciato con l'accusa di porto d'armi o detenzione di oggetti atti ad offendere. Secondo quanto riporta Il Giorno, il 43enne sarebbe stato trovato in stato di alterazione in strada a Milano mentre impugnava un coltello da cucina e sfidava a distanza alcune persone. All'origine del gesto ci sarebbe il rapporto conflittuale con alcuni vicini per i rumori provenienti dal suo locale.

Le urla dello chef

L'episodio risale alle ore 23 di giovedì sera in via Signorelli, nel cuore della Chinatown milanese. Lo chef, noto al grande pubblico per la partecipazione ad alcuni programmi televisi e cooking show di successo, sarebbe uscito in strada e avrebbe gridato a squarciagola: " Scendete, scendete tutti ". Parole che sarebbero state indirizzate ai residenti del palazzo accanto al suo locale, Food Loft, che si trova proprio in quella traversa di via Paolo Sarpi.

La versione dei vicini e il coltello

I vicini che avrebbero assisto alla scena sostengono che Rugiati impugnasse un coltello da cucina. Un particolare che, come apprende il Corriere della Sera, avrebbe messo in allarme i residenti di via Signorelli. Preoccupato per la sfuriata dello chef, l'inquilino di uno stabile ha chiamato il 112 per segnalare l'accaduto e richiedere l'intervento delle forze dell'ordine.

La denucia

Nel giro di pochi minuti una pattuglia dei carabinieri è arrivata sul posto, ma lo chef era già rientrato nel suo locale. A quel punto i militari dell'Arma sono entrati e lo avrebbero trovato da solo, in evidente stato di alterazione. Accanto a sé avrebbe avuto il coltello da cucina "incriminato", che è stato immediatamente sequestrato. Successivamente Rugiati è stato condotto negli uffici della caserma di Montebello e deferito in stato libertà.

Chi è Simone Rugiati

Originiario di Empoli (Firenze), Simone Rugiati si è diplomato all'istituto alberghiero Ferdinando Martini di Montecatini Terme. Dopo vari corsi e stage formativi all'estero, ha lavorato come commis in alcuni ristoranti toscani. Nel 2002 è cominciata la sua carriera televisiva con la partecipazione al programma di Rai Uno "La prova del cuoco". Dal 2011 al 2018 è stato al timone di "Cuochi e Fiamme", il format culinario di La7.

Approdato a Gambero Rosso Channel, Rugiati ha condotto per dieci anni "Io, Simone e il loft" e "Nudo&Crudo". Attualmente gestisce un locale di sua proprietà nel cuore della Chinatown milanese che può essere affittato per cooking show e serate di gala.