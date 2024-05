Varese, uomo accoltella l'ex compagna e il padre che muore in ospedale

Arriva da Varese la notizia dell'ennesimo fatto di sangue che ha scosso il nostro Paese in queste ultime ore. Un uomo di 40 anni ha infatti aggredito l'ex compagna, sfregiandola in volto, per poi assalire anche il padre di lei, intervenuto per proteggerla. Purtroppo il più anziano ha avuto la peggio, ed è spirato in ospedale poco dopo il suo arrivo. Le forze dell'ordine hanno già fermato il responsabile.

La ricostruzione

Stando a quanto riferiscono le agenzie di stampa, il fatto si è verificato nella tarda mattinata di oggi, lunedì 6 maggio, intorno alle ore 13.00. Il 40enne Marco Manfrinati ha raggiunto via Ciro Menotti, dove si trova lo studio in cui l'ex compagna Lavinia Limido lavora insieme al padre Fabio Limido, per poter incontrare la donna. A quanto pare Manfrinati era sottoposto al divieto di avvicinamento alla 37enne, ma ciò non lo ha fermato in alcun modo.

Le parti si sono dunque incontrate in strada e in breve tempo la situazione è degenerata. C'è stata una lite furiosa - questo quanto riferiscono alcuni testimoni - poi, estratta una lama, il 40enne si è scagliato contro l'ex compagna colpendola al volto col probabile scopo di sfregiarla. Ovviamente il signor Fabio Limido è intervenuto per proteggere la figlia, affrontando Manfrinati, che ha quindi rivolto l'arma contro di lui, riuscendo a ferirlo al torace.

Compresa la gravità della situazione, alcuni hanno contattato le autorità locali e sul posto si sono precipitati gli agenti della polizia di Stato e alcune ambulanze del 118. Padre e figlia, entrambi feriti in modo serio, sono stati trasportati in ospedale. A destare preoccupazione sono state le condizioni del 70enne, che all'arrivo dei soccorsi era in arresto cardiocircolatorio. Gli operatori hanno eseguito su di lui le manovre di rianimazione cardiopolmonare per consentire il trasferimento all'ospedale Circolo di Varese. Purtroppo le ferite riportate erano troppo gravi, e Fabio Limido è morto poco dopo il suo arrivo in pronto soccorso.

Ricoverata in gravi condizioni Lavinia Limido. La donna ha riportato serie lesioni al volto (secondo alcune fonti, sarebbe stata sfregiata con l'acido, ma non si ha ancora conferma di questo), e i medici stanno valutando un intervento chirurgico.

Ad assistere alla violenta aggressione alcuni passanti, ma anche la moglie della vittima e madre della 37enne, che ha accusato un malore.

L'arresto

Fermato per tentato omicidio, Marco Manfrinati vedrà presto cambiare la propria posizione. L'accusa, infatti, è diventata quella di omicidio. Alla vista degli agenti della squadra mobile di Varese, il 40enne ha messo l'arma a terra, lasciandosi arrestare.

A quanto pare già in passato le forze dell'ordine erano intervenute a seguito di episodi violenti commessi dall'uomo.