"Vergognoso è che i bambini crescano nel degrado". L'affondo di Valditara a Beppe Sala

La morte di Cecilia De Astis, uccisa da 4 pirati della strada minori di 14 anni, ha acceso nuovamente i riflettori sui campi nomadi di Milano. I bambini, perché così devono essere definiti, hanno tra gli 11 e i 13 anni, non sono imputabili, e sono stati trovati dagli investigatori nel campo nomadi abusivo di via Selvanesco a Milano. Questa è un'area che già in passato aveva ospitato baraccopoli di rom, sgombrate dal Comune su indicazione della Asl per le condizioni igieniche intollerabili. Ora sono tornati da circa un anno e nessuno, nonostante le segnalazioni dei residenti, ha fatto nulla. Preoccupa, ancora una volta, la presenza di minori che vengono cresciuti in un ambiente non controllato, dove riescono a rubare un'auto a 13 anni e guidarla per le strade di Milano, investendo una donna.

" L'omicidio della povera Cecilia De Astis insegna una cosa: 'vergognoso' è solo non fare nulla lasciando che bambini e ragazzi minorenni crescano nel degrado, nella illegalità, nella assenza di istruzione, nella mancanza di regole ", ha dichiarato il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, rispondendo indirettamente alle parole del sindaco di Milano, Beppe Sala, che trova " vergognoso speculare, soprattutto da parte di alti rappresentanti del governo " in merito alla morte della donna. Le "speculazioni", per Sala, sono le critiche al suo modello di gestione dei campi nomadi, che non vengono chiusi semplicemente ma "superati", con concessioni ai nomadi come case di edilizia pubblica o centri di accoglienza.

Sono state numerose le critiche alla risposta fornita da Beppe Sala. Il deputato di Fratelli d’Italia, vice presidente della Commissione Affari Costituzionali, Riccardo De Corato, ha rilasciato una nota dichiarando che il sindaco " vive e racconta 'favole' relative ad una città che tutt’altro è che il capoluogo lombardo. I rarissimi sgomberi effettuati dal centrosinistra negli ultimi anni sono stati solo 'spot' che quasi nessuno ha visto ed i risultati che gli stessi hanno prodotto ". De Corato conosce molto bene la realtà milanese, essendo stato assessore alla Sicurezza del Comune di Milano con le giunte di centrodestra e ha ricordato che in quegli anni " i vari esponenti di sinistra di quei tempi, sia della città che della Provincia, periodicamente ci denunciavano alla Magistratura per aver effettuato sgomberi di famiglie rom con minori a carico ".

le giunte Pisapia/Sala, negli ultimi anni, a fronte di sgomberi di insediamenti rom, che a dire il vero sarebbero temporanei allontanamenti, garantivano a quelle famiglie con minori a carico alloggi comunali, a discapito molte volte di famiglie italiane già in graduatoria che attendevano da anni la propria casa

