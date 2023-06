"Vi ammazzo tutti". E il giovane accoltella tre passeggeri sul treno La Spezia - Como

Si è rivolto ad un altro passeggero, chiedendo a che ora il treno sarebbe arrivato a Milano. Solo che, di punto in bianco, avrebbe estratto un coltello e colpito l'interlocutore, per poi ferire nello stesso modo altri due passeggeri. E la sua furia si sarebbe scagliata anche contro gli esponenti delle forze dell'ordine, aggredendoli e minacciandoli di morte. Veri e propri momenti di terrore, quelli vissuti nelle scorse ore sul treno La Spezia - Como. Protagonista della vicenda è un giovane di 19 anni con precedenti, arrestato per violenza e lesioni a pubblico ufficiale e denunciato per lesioni volontarie. Stando a quanto riportato dalla stampa ligure il ragazzo, residente a Genova, sarebbe salito sul treno in Liguria. Aveva una vistosa fasciatura al braccio destro e sarebbe apparso piuttosto agitato sin da subito. Ad un certo punto, nei pressi di Pavia, avrebbe raggiunto un altro passeggero seduto a pochi metri da lui, chiedendogli a più riprese e con una certa concitazione quanto mancasse per arrivare a Milano.

A quest'ultimo, un giovane di 18 anni, non sarebbero sfuggite le condizioni del diciannovenne. Avrebbe quindi cercato di tranquillizzarlo, spiegandogli come all'arrivo mancassero solo pochi minuti. Una considerazione che il diciannovenne non ha però gradito e per tutta risposta gli ha rifilato una coltellata, trapassandogli l'avambraccio. Il giovane con il coltello, ormai del tutto fuori di sè, avrebbe a quel punto raggiunto una passeggera di 55 anni con l'intenzione di colpirla, accoltellando al sopracciglio il compagno della donna che aveva cercato di fermarlo. Anche un altro uomo, di 44 anni, ha rimediato suo malgrado una ferita, sempre nel tentativo di riportare alla calma l'aggressore. Tre aggressioni in rapida successione, condite da minacce, che hanno scatenato il panico a bordo, fra gli altri passeggeri (com'era del resto sin troppo facile immaginare).