Viareggio, 47enne muore investito dalla donna che ha rapinato

È giallo sulla morte di un 47enne di nazionalità algerina, Malkoun Said, schiacciato con l'auto contro la vetrina di un negozio a Viareggio e deceduto poco dopo l'arrivo in ospedale. La polizia sta indagando con l'ipotesi di reato per omicidio volontario. A quanto trapela, una donna italiana di 65 anni è stata fermata nella tarda mattinata di oggi e condotta in caserma a Lucca per essere ascoltata. Si tratta della stessa persona che avrebbe subito un tentato furto da parte dell'algerino poco prima dell'incidente mortale.

La tragedia

La tragedia si è consumata in via del Coppino, nel quartiere della Darsena, attorno alla mezzanotte di domenica. A dare l'allarme sono stati due passanti che hanno notato il 47enne, ancora vivo ma privo di sensi, disteso sull'asfalto. Sul luogo della segnalazione sono intervenuti i soccorritori del 118, ma per l'algerino non c'è stato nulla da fare. Trasportato in codice rosso all'ospedale Versilia del Lido di Camaiore, l'uomo è morto nella notte.

L'ipotesi dell'omicidio per vendetta

La svolta nelle indagini è arrivata nella tarda mattinata di oggi. Come anticipa il Corriere della Sera, gli accertamenti tempestivi della polizia hanno portato all'identificazione di una 65enne ritenuta presunta responsabile dell'investimento. Stando a quanto emerso da una prima ricostruzione, la donna avrebbe subito una tentata rapina in strada da parte dell'uomo algerino pochi minuti prima. Una volta risalita sull'auto avrebbe investito il 47enne, schiacciandolo contro la vetrina del negozio, salvo poi dileguarsi senza prestare soccorso né allertare i soccorsi.

I precedenti

Il drammatico episodio di ieri sera è l'ultimo, in ordine cronologico, di una lunga scia di aggressioni avvenute a Viareggio questa estate. A giugno, una donna di 90 anni è stata scaraventata a terra da un malvivente e derubata di una catenina d'oro. L'autore del furto è stato identificato e arrestato. Da quel giorno l'anziana non ha più potuto camminare.

Ad agosto, invece, due uomini sono stati aggrediti e rapinati uscendo dalla pineta della spiaggia libera tra Torre del Lago e Vecchiano. Uno dei due è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni e sottoposto a un intervento chirurgico.