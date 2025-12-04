Leggi il settimanale
Cronaca nera

Vicenza, donna trovata in un pozza di sangue in strada

La donna è stata trovata questa mattina all'alba all'esterno della palazzina in cui vive a Torri di Quartesolo, nel Vicentino. Le sue condizioni sono gravi. Non si esclude nessuna pista

I punti chiave

Articolo in aggiornamento

Una donna di 49 anni è stata trovata in una pozza di sangue nel cortile del condominio in cui vive a Torri di Quartesolo, nel Vicentino, intorno alle ore 5 di giovedì 4 dicembre. I primi ad arrivare sul luogo della segnalazione, in via Zara, sono stati i sanitari del Suem 118. La 49enne è stata dapprima stabilizzata sul posto e poi trasportata in condizioni disperate all'ospedale San Bortolo di Vicenza. Sul caso indaga la polizia, non si esclude nessuna pista.

La ricostruzione

Secondo quanto apprende l'Ansa da fonti della Procura berica, sarebbe stato il compagno della donna a chiamare i soccorsi. Successivamente i sanitari del 118 hanno allertato la polizia, riscontrando sul corpo della 49enne molteplici traumi. Al momento sono ancora in corso i rilievi della Scientifica nell'abitazione in cui la donna vive con il marito e il figlio maggiorenne. Quest'ultimo sarà sentito dagli investigatori nelle prossime ore.

Il sindaco: "Ho pensato al peggio"

"Sono a conoscenza di quanto è successo, ma non ho ancora notizie sulle cause e sulla dinamica.

Non conosco la signora ma, visto il periodo storico, viene da pensare al peggio, ovvero che si sia trattato dell'ennesimo tentativo di femminicidio. Non mi sorprenderei". Lo ha detto a La Presse Gianluca Ghirigatto, il sindaco di Torri di Quartesolo, commentando la drammatica notizia.

