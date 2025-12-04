Vicenza, donna trovata in un pozza di sangue in strada

Articolo in aggiornamento

Una donna di 49 anni è stata trovata in una pozza di sangue nel cortile del condominio in cui vive a Torri di Quartesolo, nel Vicentino, intorno alle ore 5 di giovedì 4 dicembre. I primi ad arrivare sul luogo della segnalazione, in via Zara, sono stati i sanitari del Suem 118. La 49enne è stata dapprima stabilizzata sul posto e poi trasportata in condizioni disperate all'ospedale San Bortolo di Vicenza. Sul caso indaga la polizia, non si esclude nessuna pista.

La ricostruzione

Secondo quanto apprende l'Ansa da fonti della Procura berica, sarebbe stato il compagno della donna a chiamare i soccorsi. Successivamente i sanitari del 118 hanno allertato la polizia, riscontrando sul corpo della 49enne molteplici traumi. Al momento sono ancora in corso i rilievi della Scientifica nell'abitazione in cui la donna vive con il marito e il figlio maggiorenne. Quest'ultimo sarà sentito dagli investigatori nelle prossime ore.

Il sindaco: "Ho pensato al peggio"