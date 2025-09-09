Video intimi De Martino, la procura indaga per revenge porn

Articolo in aggiornamento
La procura di Roma ha aggiunto l'ipotesi di reato per revenge porn nell'inchiesta relativa a video intimi rubati a Stefano De Martino e Caroline Tronelli.All'inizio il fascicolo era stato aperto ipotizzando il solo reato di accesso abusivo al sistema informatico. Al momento si procede contro ignoti. Le indagini sono state delegate alla Polizia Postale per risalire agli autori della violazione.
Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.