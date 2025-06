Vienna, morta la giovane hostess palermitana precipitata dal terzo piano

Non ce l'ha fatta Aurora Maniscalco, la giovane hostess palermitana di 24 anni precipitata a Vienna dal terzo piano di un palazzo. La ragazza, che era ricoverata in ospedale, è morta ieri sera per le gravi ferite riportate nella caduta. La polizia austriaca, che sta indagando, sospetta che possa non essersi trattato di un incidente. La 24enne, da qualche tempo residente nella capitale, si trovava in compagnia del fidanzato, un 27enne anche lui palermitano, già ascoltato dagli investigatori. I genitori hanno subito raggiunto la figlia e sono stati ricevuti dall'ambasciata italiana.

Il salto nel vuoto nella notte tra sabato e domenica

Aurora viveva da tre anni in Austria perché impiegata, come assistente di volo, alla Lauda Air. Nel momento in cui la ragazza è precipitata dalla finestra, era in casa assieme al suo fidanzato, anche lui residente nella capitale austriaca. Il ragazzo svolge lo stesso lavoro della fidanzata in un'altra compagnia aerea. La notizia è stata data al Giornale di Sicilia dalla cugina della giovane, Federica Bevilacqua. "Siamo attoniti - ha dichiarato la ragazza al quotidiano - non riusciamo a credere a quanto accaduto. Vogliamo sapere cosa è realmente successo, perché non crediamo che lei si sia suicidata" . La cugina di Aurora ha aggiunto: "Mio zio si trova già a Vienna da ieri. È stato chiamato domenica mattina dall’ospedale viennese che lo informava dell’accaduto. I medici hanno tenuto a sottolineare, sin da subito, che la situazione era molto grave". Il padre dell'hostess si chiama Francesco Paolo e lavora a Rimini per un’azienda privata.

Non si esclude alcuna pista

Il giovane è stato

ascoltato dalla polizia che sta cercando di chiarire con attenzione i contorni della vicenda. Al momento non si esclude alcuna ipotesi e glipuntano a ricostruire nel dettaglio cosa sia accaduto.