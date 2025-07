Violentata e sequestrata in casa per 12 ore. L'incubo per la 45enne a Milano

Articolo in aggiornamento

Sequestrata e violentata dall'ex per dodici ore nel suo appartamento di viale Umbria, alla periferia di Milano. Un incubo che sembrava non avesse mai fine per una 45enne italiana, vittima di reiterati abusi e violenze.

Lui, il presunto aguzzino, le aveva sequestrato il telefono e le chiavi di casa per impedirle di chiedere aiuto. Quando finalmente si è addormentato, lei è riuscita a chiamare il 112. Intervenuti sul posto, i carabinieri sono riuscita a mettere in salvo la donna e arrestare l'ex, un 33enne italiano con precedenti.