"Ha 112mila euro di debito...". Pignorati i compensi dell'ex naufrago

L'Isola dei famosi sarebbe dovuto essere il nuovo trampolino di lancio, lavorativo ed economico, per Marco Senise. L'ex volto noto di Forum, uscito al televoto dopo circa un mese sull'isola in Honduras, è però tornato al centro delle cronache per altri motivi. L'intero compenso ricevuto per la partecipazione al reality, poco meno di 11mila euro, è stato pignorato a causa di un debito ben più ingente, che supera i 100mila euro, con una società di costruzioni con sede a Roma. Un contenzioso vecchio per Senise, riportato a galla da il Messaggero, che ora è tornato di attualità.

Il 30 aprile del 2013, più di 9 anni, la società di costruzione Colli d'oro ha notificato a Marco Senise un decreto ingiuntivo del valore di 51mila euro. Due anni dopo, a ottobre del 2015, la stessa società gliene ha notificato un altro da 23mila euro, per un totale di 74mila euro. I due decreti sono diventanti entrambi definitivi, come spiega il Messaggero, perché non sono stati opposti. Il quotidiano spiega che questa somma deriva da una transazione immobiliare effettuata da Marco Senise per l'acquisto di una casa a Roma dalla società costruttrice, C.I.P.I., che non avrebbe mai ricevuto il compenso.

Quei 74mila euro di debito sono stati trasferiti alla Colli d'oro, che ha acquistato il credito dalla C.I.P.I e che ora pretende il rientro del debito da parte di Marco Senise, chiamato a versare anche gli interessi maturati nel corso degli anni e le spese legali, facendo crescere il debito fino 112mila euro. Per questa ragione, Colli d'oro ha avviato il procedimento di pignoramento presso terzi alla società che produce l'Isola dei famosi, che è stata obbligata a congelare il compenso, esiguo rispetto al debito, di Marco Senise. " La predetta somma è sottoposta a vincolo e sarà custodita nel rispetto dei termini di legge sino ai provvedimenti di assegnazione da parte del Giudice competente ", ha spiegato la produzione, come riportato da il Messaggero.

Marco Senise, come tanti altri suoi colleghi, ha tentato il rilancio partecipando al reality show ma l'impresa a lui non è riuscita. Alla fine degli anni Novanta era un volto molto noto della televisione italiana, che gli regalò la popolarità attraverso il tribunale di Forum, del quale divenne un volto fisso e familiare per il pubblico. La sua esperienza è durata al 1998 al 2013, quando ha lasciato il programma. Da quel momento ha faticato a trovare posto in tv.