La ex, la gelosia, le minacce: cosa c'è dietro la morte del 13enne di Napoli

Si allargano le indagini della Procura di Torre Annunziata (Napoli) sulla morte di Alessandro, il 13enne caduto dal quarto piano di una palazzina di via Lamma, a Gragnano, lo scorso giovedì. Tra i sei giovanissimi indagati a piede libero con l'ipotesi di reato per istigazione al suicidio ci sarebbero anche due 15enni. Intanto, nella giornata di oggi, dovrebbe essere disposta l'autopsia che consentirà poi di fissare la data per lo svolgimento dei funerali.

Le indagini

Insulti, minacce e financo un'aggressione fisica. Sarebbe questo lo scenario che si cela dietro la tragica morte del 13enne per il quale, in un primo momento, era stata ipotizzata una caduta accidentale dal balcone mentre avrebbe tentato di sistemare il cavo dell'atenna satellitare. Ma gli accertamenti condotti dai carabinieri di Gragnano sui dispositivi in uso alla vittima avrebbero fatto emergere un'altra, eventuale verità. Il ragazzo potrebbe essere stato indotto al suicidio da alcuni coetani con alcuni messaggi vessatori. Mai come in questo caso, però, il condizionale è d'obbligo dal momento che tra gli indagati vi sono cinque minorenni, dei quali due ragazzine, e un maggiorenne. Al momento, sono tutti indagati a piedi libero.

Il legale della famiglia