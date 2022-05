"Io, violentato in strada vicino casa". Il racconto choc di un 19enne

Lo scorso primo maggio un ragazzo di 19 anni che stava facendo ritorno a casa è stato minacciato e violentato da un uomo ancora ignoto. I fatti si sono svolti nella prima mattinata, intorno alle 5. Il giovane, che era appena sceso da un autobus, si trovava ancora vicino alla fermata nella zona di Monteverde. Da uno dei mezzi è uscito anche un uomo - descritto come alto, calvo e sulla cinquantina -, che lo ha preso di mira. " Stavo tornando a casa sul bus N8 e sono sceso alla fermata davanti all'ospedale San Camillo. Andando verso casa ho visto un uomo, ha attraversato la strada e in via Ramazzini mi ha iniziato a importunare", ha raccontato la vittima a Romatoday.

L'aggressore senza scrupoli, approfittando del fatto che a quell'ora le strade sono vuote, ha pedinato il ragazzo ponendogli delle domande: " Voleva sapere cosa studiassi". A questo punto il giovane, stranito dell'insistenza dell'uomo, ha cominciato terrorizzato ad aumentare il passo fino a quando, scorgendo la sua abitazione, si è creduto al sicuro.

L'uomo però non ha mollato la presa e ha continuato a importunarlo fino a fargli delle domande scomode: "Ha iniziato a offrirmi soldi, fino a mille euro, per un rapporto sessuale". Nell'attimo in cui in cui la vittima stava per citofonare, il cinquantenne lo ha bloccato. È così iniziato il vero incubo per il ragazzo: lui ha provato a gridare, ma l'aggressore gli ha puntato un coltellino all'addome per farlo tacere.