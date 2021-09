27enne muore dopo il parto: bimbo ricoverato con asfissia

Una donna di 27 anni è morta subito dopo il parto mentre il neonato è ricoverato in condizioni critiche all'ospedale Gaslini di Genova. Stando a quanto si apprende da fonti a vario titolo, il caso sarebbe già stato segnalato alla procura per gli accertamenti di rito. Il governatore della Liguria, Giovanni Toti, ha chiesto che vengano chiarite il prima possibile le circostanze della drammatica vicenda.

La morte sospetta dopo il parto

Il decesso della giovane donna è avvenuto nella notte tra martedì 21 e mercoledì 22 settembre, all'ospedale San Paolo di Savona, per cause ancora sconosciute. Secondo quanto riporta il giornale d'informazione online savonanews.it, la neomamma è stata ricoverata nella mattinata di ieri, come da prassi al termine del periodo gestazionale. Nel corso della gravidanza non avrebbe manifestato alcun malessere sospetto né sarebbero stati rilevati problemi per il nascituro. Fatto sta che, durante il decorso del parto, le sue condizioni di salute sarebbero diventate critiche al punto da necessitare il trasferimento emergenziale in rianimazione. La morte sarebbe poi sopraggiunta all'alba di oggi.

" La paziente è stata ricoverata in mattinata di ieri (21 settembre, ndr) per il parto al termine di una gravidanza nella norma, in salute e con tutti gli esami di routine regolari . - spiega con una nota l'Asl2 Liguria - Lo stato di salute della paziente si è aggravato improvvisamente durante il decorso del parto ed è stato disposto l'immediato trasferimento in rianimazione. Il decesso è sopravvenuto durante la notte ".

Bimbo in condizioni critiche

Subito dopo la nascita, il bimbo avrebbe manifestato gravissime difficoltà respiratorie. Per questo motivo è stato trasportato mediante lo Sten (Sistema di Trasporto di Emergenza Neonatale) al Gaslini di Genova, dove è ricoverato nel reparto di Patologia Neonatale con prognosi riservata e intubato. I medici del nosocomio pediatrico hanno parlato di " sofferenza da asfissia perinatale (assenza di attività cardiaca e respiratoria alla nascita ndr) ". Le prossime ore saranno decisive.

Avviata un'indagine

In attesa di ulteriori sviluppi, il caso è già stato segnalato in procura. Il pm di turno, Chiara Venturi, ha dato disposizioni per procedere con l'autopsia della salma. Intanto, è stata avviata un'indagine interna all'ospedale savonese per accertare la dinamica del decesso della neomamma.