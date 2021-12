30mila euro al sicario per uccidere moglie e suocera

Ha ingaggiato un sicario per uccidere moglie e suocera al costo di 30mila euro, di cui 10mila in acconto. Scoperto in tempo dai carabinieri, una volta pianificato tutto, l’uomo è stato arrestato poco prima che venisse consumato il duplice omicidio. Siamo a La Spezia e quanto accaduto sembra proprio ricalcare la trama di un film in cui si consuma un delitto perfetto. Nessuna traccia, nessun segno che possa far risalire gli inquirenti all’autore del gesto criminale per poterlo condannare. Ma poi, come in ogni romanzo criminale che si rispetti, l’autore del piano omicida viene sempre scoperto. Proprio come accaduto in questo caso ad un uomo di 50 anni di origini emiliane ma residente nella città portuale ligure, sposato da una decina d’anni con una donna benestante del luogo.

E pare proprio che il movente del piano delittuoso fosse legato a motivi di carattere economico. Per raggiungere il proprio obiettivo, il cinquantenne avrebbe voluto sbarazzarsi non solo della compagna ma anche della suocera. Ed allora ecco l’ideazione di quello che avrebbe dovuto essere il delitto perfetto. Per farlo, l’aspirante erede avrebbe fatto ricorso ad un sicario promettendogli un anticipo di 10mila Euro per l’impegno preso e altri 20mila dopo il femminicidio delle due signore. Un delitto da consumare “in fretta e in modo più pulito possibile” dicono gli inquirenti che hanno indagato sul caso. Pare infatti che il piano messo in atto da tempo, abbia subito un'improvvisa accelerata nell’ultima settimana e, se non fosse stato per il rapido intervento dei carabinieri di Sarzana, si sarebbe trasformato in realtà.

I militari infatti nell’ambito delle loro attività investigative sono venuti a conoscenza di quanto si stava accadendo e si sono messi sulle orme del cinquantenne. L’uomo non è stato mai perso di vista un momento. Le indagini sono andate avanti giorno e notte, anche in condizioni avverse. Impossibile perderlo di vista con il rischio che venisse consumato il duplice omicidio. Tutte le attività preparatorie dell’evento criminoso sono state documentate passo dopo passo. Fonti investigative non hanno voluto svelarci di cosa si stesse trattando per motivi legati alle indagini. Ma ciò che è certo è la freddezza con la quale il piano stava per essere messo in atto. E così ieri pomeriggio i militari dell’Arma hanno messo fine al piano diabolico poco prima che divenisse realtà. Ovvero, poco prima che le due donne venissero uccise. Il cinquantenne emiliano, risultato fino ad allora senza precedenti penali è stato arrestato.