"3 motivi per essere preoccupati...": l'allarme di Remuzzi sulla variante Xe

Secondo Giuseppe Remuzzi, direttore dell'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri e professore di Nefrologia all'Università degli Studi di Milano, ci vorrà ancora del tempo prima che sarà possibile chiudere la questione pandemia.

" Abbiamo cinque ragioni per essere ottimisti e tre motivi di preoccupazione ", dichiara in un'intervista al Corriere della Sera il direttore. Il primo motivo che dovrebbe dare speranza è la cosiddetta "influenza russa" che nel 1889, partendo da San Pietroburgo, ha colpito tutto il mondo facendo un milione di morti. " Il presunto responsabile è un coronavirus (OC43), l’infezione provocava una polmonite severa e uccideva soprattutto gli anziani. Pur senza vaccini e farmaci a contrastarlo, il virus è rimasto aggressivo per alcuni anni (e tre ondate) per poi spegnersi ", spiega Remuzzi. Anche in questo caso le autorità consigliavano distanziamento, isolamento degli infetti e ventilazione degli ambienti. Oggi " l'OC43 circola ancora ed è uno dei tanti patogeni del raffreddore ".

Le previsione del Gbd

Il Global burden of disease, ossia il programma internazionale che valuta l'impatto delle principali malattie a livello di mortalità e disabilità ha segnalato come il picco in Italia sia già stato raggiunto tra gennaio e febbraio. La discesa dovrebbe cominciare a metà aprile per proseguire fino a luglio. " Le previsioni del Gbd, indicano zero casi di Covid in Italia tra giugno e agosto. Una prospettiva importante. Ci sono poi - continua il Remuzzi- altri tre elementi a nostro favore ". Il primo è che esiste un’immunità diffusa grazie al fatto che la maggior parte della popolazione è vaccinata o ha avuto il covid. " Il secondo è che Omicron, nonostante l’elevatissima capacità di diffusione, tende a localizzarsi generalmente nella parte alta delle vie respiratorie, risparmiando bronchi e polmoni ". Infine, le industrie farmaceutiche stanno lavorando a farmaci che siano in grado di contrastare le possibili varianti di Sars-CoV-2. Non solo vaccini ma anche antivirali e anticorpi monoclonali.

I motivi di preoccupazione

Secondo il direttore, guardando ciò che sta accadendo ad Hong Kong, non possiamo che prendere atto "in modo inequivocabile" che Omicron in una popolazione anziana e poco vaccinata può fare dei danni molto gravi. " In Italia abbiamo un milione e 200 mila over 70 che non hanno completato il ciclo vaccinale. Senza dimenticare che in Paesi a noi vicini, come quelli africani, le percentuali di vaccinazione sono bassissime ".

La variante Xe

Rilevata per la prima volta il 19 gennaio nel Regno Unito, " si tratta di una variante ricombinante, ovvero che ha unito in sé parti di Omicron Ba.1 e di Omicron Ba.2 ". Non si esclude la possibilità, spiega il professore, che possa già essere presente anche in Italia. Ma come è possibile che si creino questi mix? Un soggetto potrebbe essere stato infettato contemporaneamente da due varianti diverse e i virus durante la replicazione, conferma Remuzzi, possono subire un mescolamento del materiale genetico. " L’unica arma di difesa che abbiamo è potenziare i sistemi di sequenziamento per non farci cogliere impreparati. Ricordiamo però che, quando “vediamo” qualcosa, è perché la diffusione è già iniziata ", continua il direttore dell'Istituto Negri.

Sistema sanitario e mascherine

La pressione sul sistema sanitario è il terzo motivo di preoccupazione. Questo perché tra il 5 e il 10% dei pazienti guariti dal Covid presenta "sequele di vario genere". " Abbiamo quindi una platea di persone che non sono né malate né sane e che peseranno nei prossimi anni sul sistema sanitario ".