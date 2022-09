"Mi sono tolto un peso". Le parole choc del 78enne che ha ucciso l'amico imprenditore

Domenico Gottardelli, l’idraulico 78enne di Covo che è stato fermato per l’omicidio dell'imprenditore Fausto Gozzini, avrebbe confessato il movente che l’ha spinto a commettere quel folle gesto. Gottardelli ha infatti spiegato davanti alla giudice per le indagini preliminari che lo ha interrogato, Elisa Mombelli, il motivo che lo ha spinto a uccidere mercoledì scorso, 14 settembre, con una fucilata al petto il suo amico, il 61enne Fausto Gozzini, anch’egli bergamasco, titolare della ditta Classe A Energy a Casale Cremasco Vidolasco, in provincia di Cremona, dove è avvenuto l'omicidio.

"Mi sono tolto un peso"

L’uomo ha parlato in presenza del suo legale, l’avvocato Santo Maugeri. "Eravamo amici da una vita e lui mi ha rubato 400mila euro in contanti. Mi sono tolto un peso" , ha confessato questa mattina al gip durante l'interrogatorio di garanzia. Il legale della difesa ha aggiunto che il suo cliente si rende perfettamente conto di ciò che ha fatto ma anche che adesso è tranquillo perché si è tolto un peso, finalmente libero da un macigno.

“Eravamo molto amici, da trent’anni. Andavamo spesso a cena e a fare i viaggi insieme. Fausto frequentava la mia cameriera, l’unica, insieme a me, ad avere le chiavi di casa mia. Fausto aveva la disponibilità della mia casa. In garage avevo 400mila euro” , una somma derivata da compravendite immobiliari, soldi legali. Qualche anno fa però quei soldi sono spariti, e quando il 78enne ha chiesto spiegazioni alla cameriera, chiedendo se li avessero presi loro due, la donna aveva negato. Non aveva mai parlato con l’amico di quella faccenda che però gli era rimasta nella testa, come un tarlo. “Ho fatto due più due. Era l’unico che poteva entrare in casa mia. Me li ha portati via lui. Non l’ho più frequentato. Gli telefonavo ogni tanto per scambi di auguri. In questi anni mi sono macerato dentro, non dormivo più di notte, avevo l’ansia” .

