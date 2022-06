"Abbiamo un'economia di guerra", "Ma cosa dici?". È scontro tra Lerner e Cacciari

Durante Cartabianca c'è sempre almeno uno scontro tra gli ospiti invitati da Bianca Berlinguer. Nel corso dell'ultima puntata, stranamente, tra i protagonisti della vivace discussione non c'è stato Alessandro Orsini, seppur presente (come ogni settimana dallo scorso marzo) anche se in collegamento. Ad animare la serata di Bianca Berlinguer ci hanno pensato Gad Lerner e Massimo Cacciari, che si sono "scontrati" sul tema delle sanzioni alla Russia e l'economia di guerra.

" Dopo quasi cento giorni di guerra siamo al punto in cui tutte le contraddizioni vengono alla luce, i nodi vengono al pettine. L’Europa non trova una linea unitaria, sulle sanzioni ognuno va per conto proprio ", ha tuonato il filosofo veneziano, che nel suo intervento ha fatto riferimento alle numerose spaccature che sono emerse nel corso delle ultime riunioni sulla possibilità di sanzionare ulteriormente la Russia. Ma è quando Gad Lerner menziona l'economia di guerra, che a suo dire sarebbe già in atto nel nostro Paese, che Cacciari esplode: " L’Italia fa l’economia di guerra? Ma cosa dici? Non siamo in economia di guerra, ma con queste sanzioni idiote ci andiamo a novembre ".

Gli interventi del filosofo veneziano sono sempre molto veementi e in questa particolare situazione l'ex sindaco di Venezia non si trova d'accordo sulle conclusioni di Gad Lerner circa l'effettiva attuazione necessaria di misure nella nostra economia che richiamano quelle in atto durante i conflitti: " Io sono disponibile a qualunque sacrificio che sia razionale. Ma quelli di cui si parla sono sacrifici idioti. Ma di che parliamo? Ce la facciamo noi, perché siamo governati da un branco di incapaci ". E poi ha aggiunto: " Noi facciamo economia di guerra, gli italiani? Quelli che stanno peggio e che hanno il debito più grande e più disoccupazione, quelli che hanno i redditi più bassi e facciamo economia di guerra ".