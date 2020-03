Abruzzo, nasce nuova "zona rossa": chiusi altri 6 Comuni. "Qui c'è un altro focolaio"

Il coronavirus avanza, a passo più o meno sostenuto, in tutte le Regioni d'Italia lasciando dietro di sé una preoccupante scia di contagi. Da qualche giorno, ormai, il Covid-19 ha varcato anche i confini dell'Abruzzo con una stima di 229 positivi e 6 decessi. La provincia in maggiore sofferenza è quella di Pescara, dove ad oggi si registrano ben 38 casi che fanno riferimento direttamente alla città; seguono i focolai già noti di Penne con 20 casi e Città Sant’Angelo con 11. I casi in totale sono 138. Critica anche la situazione di Ortona, nel Teatino: i positivi sono arrivati ormai a quota 13 su un totale di 41. Nel complesso, le province di Pescara e Chieti assommano 179 casi sui 229, con focus particolare nell’area vestina e, da qualche giorno, anche in quella metropolitana Pescara-Montesilvano.

Alla luce dei dati raccolti, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha firmato un'ordinanza che prevede l'istituzione di una zona rossa comprensiva di ben 5 comuni. Il provvedimento, che entrerà in vigore a partire dalla mezzanotte di mercoledì 18 marzo, include le cittadine di Castel Messer Raimondo, Arsita, Bisenti, Montefino e Castilenti.Insertita anche Elice (Pescara) ma non Penne, l'altro Comune del Pescarese, perché registrerebbe dati non sufficienti per essere inserito nella zona rossa.