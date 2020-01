Abusi sessuali di gruppo su due fratelli: a Prato indagati 9 religiosi

Per anni, fra le mura delle sedi di Prato e Calomini, in provincia di Lucca, dell'ex comuntà religiosa I discepoli dell'Annunicazione si sarebbero consumati abusi sessuali su due fratelli, minorenni all'epoca dei fatti. E accusati delle presunte violenze sarebbero 5 sacerdoti, un frate e altri 3 religiosi.

Secondo quanto riporta la Nazione, che ha dato la notizia, la procura di Prato avrebbe aperto un'inchiesta per presunti abusi sessuali. Le indagini sulla comunità religiosa, che era nata con l'intenzione di guidare e sostenere i ragazzi, strappandoli a situazioni difficili, avrebbero invece portato alla luce un ambiente fatto di violene e abusi. Le vittime accertate finora sarebbero due: si tratterebbe di due fratelli, affidati dai genitori ai Discepoli dell'Annunciazione, che sosterrebbero di aver subito ripetute e inenarrabili violenze, anche in gruppo, per anni. Secondo la testimonianza fornita agli investigatori dai due fratelli, minorenni all'epoca dei fatti, ci potrebbero essere anche altre vittime, oltre che altri adulti coinvolti negli episodi di abusi, le cui identità sono ancora in fase di accertamento.

L'inchiesta sarebbe partita proprio dalle dichiarazioni dei due fratelli, presentate all'allora vesovo di Prato, che aveva rifetito alla procura quanto appreso da un ragazzo, che sosteneva di aver subito abusi fisici e psicologici all'interno della comunità. Il periodo degli abusi andrebbe, per una delle vittime, dal 2008 al 2016, e le violenze si sarebbero consumate sia nella sede di Prato che in quella di Calomini. Otto degli indagati si sarebbero approfittati del ragazzino, mentre due avrebbero preso di mira il fratello, dal 2009 al 2012.

Le vittime sarebbero ritenute credibili dalla procura di Prato e i magistrati hanno disposto le perquisizioni personali a carico dei 9 religiosi indagati, oltre a una serie di accertamenti nelle due sedi della comunità. Gli investigatori pensano di poter trovare documentazioni cartacee o video sugli abusi.

Lo scorso dicembre, il Vaticano aveva soppresso ufficialmente la comunità, dopo 14 mesi di attività. Le motivazioni che accompagnavano la decisione erano dettate da " forti perplessità sullo stile di governo del fondatore e sulla sua idoneità nel ricoprire tale ruolo" . Dubbi anche anche per i " limiti nel reclutamento e nella formazione dei membri " e per l'emergere di " deficienze nell'esercizio dell'autorità ".