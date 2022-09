Accoltella la madre e si getta nel vuoto: tragieda a Gallarate

In provincia di Varese un uomo di 68 anni ha accoltellato più volte la madre novantaduenne per poi uccidersi buttandosi dalla finestra sita al sesto piano dello stabile. Questo è quanto avvenuto all’interno di un appartamento in via Pegoraro, a Gallarate, comune in provincia di Varese, dove un pensionato di 68 anni, Mario Lanza, viveva con l'anziana che si trova adesso ricoverata in pericolo di vita all'ospedale Circolo di Varese. Sul posto sono giunti i carabinieri.

Prima ha cercato di soffocarla

La tragedia si è svolta verso le 9 di questa mattina, domenica 11 settembre. Gli investigatori devono ancora riuscire a ricostruire quanto successo nell’abitazione e soprattutto i motivi che hanno spinto il 68enne a cercare di uccidere la madre. Su quanto emerso fino a questo momento, inizialmente il figlio avrebbe provato a soffocare la donna, poi a ferirla con alcuni fendenti, tra i quali uno alla gola, e infine, credendo forse di averla uccisa, si sarebbe gettato nel vuoto buttandosi dalla finestra. Subito l’anziana è stata soccorsa dal personale sanitario intervenuto sul luogo ed è stata trasportata in gravi condizioni all’Ospedale di Circolo di Varese, dove si trova ora ricoverata in prognosi riservata.

Il figlio è morto sul colpo

Sono stati i vicini di casa a dare l’allarme e a chiamare i soccorsi e le forze dell’ordine, i quali hanno sentito un tonfo e poi scoperto il cadavere del 68 enne sul selciato. Sul posto è poco dopo giunta un’ambulanza, sono subito arrivati i soccorsi e anche i carabinieri della compagnia di Gallarate, coordinati dal capitano Matteo Russo. Il figlio 68enne dell’anziana signora è morto sul colpo. Quando i militari hanno fatto irruzione nell’abitazione hanno trovato la 92enne gravemente ferita, ma ancora in vita. Secondo una prima ricostruzione fatta dai carabinieri, sembra che il figlio vivesse con la madre e accudisse la donna, ultranovantenne con alcuni problemi di salute legati all’età. Pare fosse l’unico a occuparsi dell’anziana e non avesse altre persone che l’aiutassero.

Un fatto simile ad agosto

Lo scorso agosto un 58enne aveva ucciso la mamma di 80 anni nell'abitazione in cui vivevano insieme e poi si era ucciso lanciandosi nel vuoto. L'omicidio-suicidio era avvenuto a Boero, in provincia di Biella. Sembra che il 58enne vivesse con l'anziana da diverso tempo e che nell'ultimo periodo la donna si fosse ammalata e aggravata in ultimo. L'uomo si era poi lanciato dal Ponte della Pistolesa togliendosi la vita.