Accoltellata per averle rubato il fidanzato

Accoltellata per averle rubato il fidanzatino. E’ quanto è accaduto a Roma, davanti all’oratorio di Tor Bella Monaca, in viale Dulio Cambellotti, dove una 15nne, dopo una violenta lite a causa di un ragazzo, intorno alle diciassette, con un coltello da cucina, ha aggredito una 17enne.

Quando è arrivata la polizia, la vittima di gelosia aveva già gli abiti sporchi di sangue, essendo riuscita a fuggire nel calcetto vicino alla parrocchia. Non è bastato, infatti, l’allarme dato da una testimone e l’arrivo della madre della ragazza aggredita per evitare il peggio. La stessa donna sarebbe stata colpita all’addome, prima che l’adolescente armata tentasse la fuga.

La 17enne, intanto, è stato trasportata al policlinico di Tor Vergata in codice rosso. Pur non essendo in pericolo di vita e in osservazione da alcune ore per le ferite riportate alla spalla, alla mano e al volto, certamente non è possibile ritenere l’aggressione una banalità. L’unica fortuna è stata che i fendenti non hanno raggiunto organi vitali, evitando così il peggio.

L’aggressore, intanto, è stata rintracciata e bloccata dalle forze dell’ordine. Adesso è in stato di fermo al commissariato Casilino. Secondo gli inquirenti, comunque, già sarebbero venuti fuori diversi dettagli, come la possibilità che il ragazzino conteso avrebbe assistito all’aggressione. Proseguono le indagini da parte della polizia e i colloqui con le persone presenti al momento della lite.

Secondo alcune testimonianze, non sarebbe stata la prima volta che le due adolescenti avrebbero avuto discussioni rispetto ai loro amori e in modo particolare su quel giovanotto che avrebbe portato la 15enne ad afferrare una lama lunga diversi centimetri e scagliare quattro coltellate a colei che le contendeva il ragazzo.