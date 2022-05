Accoltellato da un albanese davanti ai turisti: terrore a Firenze

Un probabile regolamento di conti in piena regola fra due extra-comunitari, in pieno giorno e in mezzo ad ignari turisti e residenti intenti a godersi una bella giornata di sole. E quando uno dei due ha estratto un coltello ed accoltellato il rivale, la situazione è degenerata rapidamente scatenando il panico. È successo ieri a Firenze, nella zona delle Cascine. La stessa che nelle ultime settimane è stata più volte teatro di episodi di micro-criminalità, che hanno portato di nuovo i cittadini a chiedere al sindaco Pd Dario Nardella un intervento tangibile volto al contrasto del fenomeno.

I fatti, ancora al vaglio degli inquirenti, si sono svolti nel dettaglio Porta al Prato e hanno avuto per protagonisti un ventottenne albanese e un trentaduenne del Gambia. I due, che con tutta probabilità si conoscevano si sarebbero incontrati davanti alla Leopolda, un pomeriggio all'apparenza come tanti. Si sarebbero parlati, ma il colloquio avrebbe preso presto una piega non prevista, degenerando in una discussione fattasi via via sempre più accesa. Gli stranieri sarebbero quindi passati alle mani, prendendosi a pugni e calci sotto lo sguardo attonito e spaventato dei passanti. Paura che ha raggiunto l'apice quando l'uomo proveniente dall'Albania ha tirato fuori dalla tasca un coltello e colpito l'antagonista gambiano (che ha tentato di difendersi da quest'ultima aggressione brandendo un ombrello) causandogli una ferita da taglio al torace.

Nella collutazione si sarebbe inserito anche un poliziotto della Polstrada, libero dal servizio, che è intervenuto per tentate di separarli ma è stato a sua volta colpito da un pugno (che è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale di Santa Maria Nuova). L'arrivo della polizia, allertata evidentemente da qualcuno dei presenti, ha consentito di riportare la calma. Ad avere la peggio è stato l'africano, condotto all'ospedale di Careggi dai sanitari e ricoverato a seguito delle ferite riportate (ma non sarebbe comunque in pericolo di vita).

Anche il giovane albanese, che nell'arco dello scontro ha riportato alcune contusioni, è stato trasportato in un altro nosocomio del capoluogo toscano. E adesso, gli agenti stanno portando avanti le indagini per tentare di risalire alle cause che hanno scatenato la rissa. Il sospetto ad oggi più concreto degli investigatori è che i due siano coinvolti nel sistema di spaccio di sostanze stupefacenti che sembrerebbe avere proprio nella parte più verde del centro storico fiorentino il suo fulcro, stando almeno a quanto emerso dalle ultime operazioni portate a termine dalle forze dell'ordine.