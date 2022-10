Si accascia, va in coma e muore. La tragedia del calciatore 28enne

Si è accasciato al suolo all'improvviso accusando un malore, nel bel mezzo del riscaldamento pre-partita di un incontro di calcio che lo avrebbe visto partire titolare. La situazione è apparsa gravissima sin dall'inizio, tanto da richiederne il trasporto d'urgenza all'ospedale di Firenze Careggi con l'elisoccorso. E stamani è arrivata la terribile conferma: Davide Gavazzi, calciatore dilettante toscano di ventotto anni, non ce l'ha fatta. Si è arreso in un letto d'ospedale nel capoluogo della Toscana, dopo una notte in rianimazione a seguito del malore che lo ha colto ieri a Gavinana, una località dell'Appennino Pistoiese. Era in programma la partita fra la sua squadra, la Montagna Pistoiese, e il Cintolese, valida per il secondo turno della Coppa Toscana di Seconda Categoria 2022/23.

Il ragazzo, portiere di riserva del club di San Marcello Piteglio (in Toscana, nella provincia di Pistoia) avrebbe indossato la maglia numero 1: l'allenatore gli aveva detto che sarebbe toccato a lui e il diretto interessato non vedeva l'ora di scendere in campo. Stava effettuando alcuni esercizi con il collega, prima che le squadre si disponessero in campo per il fischio d'inizio programmato per il 15.30. L'incontro però non è mai iniziato: i compagni e gli avversari hanno visto il ventottenne lamentarsi per il caldo, chiedere una borraccia d'acqua ed accasciarsi al suolo, perdendo i sensi. I presenti gli hanno subito praticato il massaggio cardiaco e hanno tentato di rianimarlo utilizzando il defibrillatore, in attesa dell'arrivo dei soccorsi. Le manovre sono state eseguite correttamente e hanno consentito all'estremo difensore di sopravvivere, ma già quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto le sue condizioni apparivano disperate.