Accuse di sessismo alla "candidata sexy" di un piccolo comune pugliese: "Cerco te, contattami"

Sta facendo molto discutere il manifesto elettorale di Caterina Zilio, candidata al consiglio comunale di Laterza con il partito Puglia Popolare, del quale è stata nominata coordinatice cittadina. Di professione operatrice socio-sanitaria, Caterina Zilio ha deciso di puntare tutto sull'avvenenza per far colpo sui suoi concittadini e ottenere uno scranno in consiglio comunale ma questa sua scelta sembra non sia stata condivisa e ha scatenato vibranti polemiche sul sessismo a partire da Laterza, da dove il manifesto ha cominciato a girare grazie ai social network.

" Cerco te! Se hai voglia di cambiare, contattami. Insieme si può ", si legge nel manifesto, che Caterina Zilio ha condiviso sul suo profilo Facebook, dove il logo di Puglia Popolare è affiancato a una sua immagine provocante con il prosperoso decollete bene in vista. Se l'obiettivo era quello di far conoscere la propria candidatura, Caterina Zilio ha centrato in pieno il suo obiettivo. In poche ore, quel post è stato condiviso e commentato migliaia di volte, non sempre con educazione e civiltà. Sono stati tantissimi i commenti pregni di sessismo piovuti sulla candidata di Laterza, che ha ricevuto fortissime critiche anche e soprattutto da alcuni movimenti femministi, che non hanno apprezzato ciò che loro considerano una strumentalizzazione del corpo.

" Penso che lei abbia fatto un manifesto elettorale sessista, una specie di autogol per se stessa e per tutte le donne che combattono quotidianamente per accedere a qualifiche decisionali per le loro capacità. L’immagine da lei scelta unita peraltro a un linguaggio in linea è sessista, si ‘autooggettifica’, usa il richiamo sessuale in modo poco equivocabile per invitare a essere votata. Donne evitiamo di farci autogol ", si legge tra i commenti del post da parte di una donna che contesta totalmente la scelta della candidata. Caterina Zilio per il momento ha deciso di non rilasciare nessuna dichiarazione per difendere la sua scelta o scusarsi con chi si è sentito offeso e l'ha accusata di sessismo. A parlare, però, è stato Massimiliano Stellato, presidente provinciale del partito guidato da Massimo Cassano.