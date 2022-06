Indimenticabile nel "Sorpasso", è morto l'attore francese Jean-Louis Trintignant

Jean-Louis Trintignant ha perso la sua battaglia contro il cancro. Uno dei più importanti attori francesi del dopoguerra è morto oggi all’età di 91 anni.

L'infanzia e gli esordi di Trintignant

Protagonista di film di successo come Il sorpasso, Un uomo, una donna e Il conformista, Trintignant nasce nel 1930 a Piolenc, in Provenza in una famiglia benestante. Il padre era un ricco industriale che fu anche sindaco socialista del suo paese natìo mentre la madre era una donna borghese che, desiderando una figlia, lo vestiva sempre con abiti femminili. Lo zio, invece, era un noto pilota di Formula Uno che per ben due volte aveva vinto il Gran Premio di Monaco e la 24 ore di Le Mans. Dopo aver abbandonato l’università, si trasferisce a Parigi per studiare teatro ma è col cinema che, a metà anni ’50, la sua carriera decolla. Il regista Roger Vadim lo vuole nel film E Dio creò la donna, come protagonista accanto a Brigitte Bardot e subito tra i due attori nasce una storia d’amore. Nella biografia scritta dal giornalista e amico, André Asséo, Trintignant racconta di aver inghiottito ben quaranta bianchi d' uovo per evitare di partire in guerra e separarsi così dal suo amore Bibì. Tutto inutile. Trintignant, nel 1956, è costretto a interrompere momentaneamente la sua carriera cinematografica per servire il suo Paese come militare nella guerra d’Algeria.

Il successo arriva con il film-capolavoro Un uomo, una donna

Al suo ritorno Trintignant riprende subito a recitare: nel ’59 è protagonista del film di Valerio Zurlini, Estate violenta, mentre l’anno successivo si sposa con la regista Nadine Marquand che gli darà tre figli (Marie, Pauline e Vincent) e resterà sua moglie per 16 anni. La loro non sarà un’unione solo sentimentale ma anche artistica dato che Nadine lo vorrà in alcuni dei suoi film quali, per esempio, Mon amour, mon amour e Il ladro di crimini. La celebrità per Trintignant, soprattutto in Italia, arriva nel ’62 quando recita accanto a Vittorio Gassmann nel film-capolavoro di Dino Risi, Il sorpasso. Nel 1963 recita di nuovo per il regista Roger Vadim nella commedia Il castello in Svezia che vede Monica Vitti nel ruolo della protagonista femminile, mentre nel 1965 partecipa al film a episodi Io uccido, tu uccidi, diretto da Gianni Puccini. La vera consacrazione a livello internazionale, invece, arriva l’anno successivo con il capolavoro di Claude Lelouch Un uomo, una donna, pellicola che ottiene due Premi Oscar (tra cui quello di miglior film straniero), due Golden Globe, un premio Bafta, la Palma d’Oro a Cannes e un Nastro d’argento.

I film degli anni '60-'80

Dalla fine degli anni ’60 lavora per i più importanti registi italiani dell’epoca in pellicole quali Il grande silenzio di Sergio Corbucci, La matriarca di Pasquale Festa Campanile, Metti, una sera a cena di Giuseppe Patroni Griffi e Il conformista di Bernardo Bertolucci. Nel 1969 vince il premio come miglior attore al Festival di Cannes per la sua interpretazione nel film Z - L'orgia del potere, diretto da Costa-Gavras. A metà anni ’70 recita in altri due film di grande successo La donna della domenica (1975) di Luigi Comencini e Il deserto dei tartari di Valerio Zurlini (1976), mentre La terrazza (1980) di Ettore Scola non ottiene i risultati sperati, nonostante il cast comprenda anche attori del calibro di Marcello Mastroianni, Vittorio Gassman e Ugo Tognazzi. Nel 1983 Trintignant è il protagonista dell'ultima pellicola di François Truffaut, Finalmente domenica! e, sempre nello stesso anno, compare nel film Sotto tiro di Roger Spottiswode, recitando con Nick Nolte, Ed Harris, Gene Hackman e Joanna Cassidy. Col passare degli anni, dirada sempre di più la sua attività cinematografica ma nel 1994 ottiene una nomination come miglior attore ai Premi César per la sua interpretazione nella pellicola di Krzysztof Kieślowski, Tre colori - Film rosso.

La morte della figlia Marie