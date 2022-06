Aeroporti fermi per sciopero: ecco tutti i voli garantiti

Giornata di disagi per chi viaggia in aereo a causa dello sciopero indetto dai lavoratori delle compagnie aeree Ryanar, Easyjet e Volotea. Lo sciopero è stato proclamato per 4 ore dalle 10 alle 14. Si preannuncia un'estate calda di scioperi e di rivendicazioni, che potrebbe avere ripercussioni importanti sul turismo. L'estate appena cominciata è quella della ripartenza dopo la pandemia di Covid ma gli stop e gli scioperi potrebbero rallentare la ripresa. Lo sciopero di mercoledì 8 giugno " sarà solo la prima azione di sciopero di una serie che interesserà tutto il periodo estivo ", fanno sapere da Filt Cgil e Uiltrasporti.

Con una nota, l'Enac fa sapere che sussiste la fascia oraria protetta nella quale sono inclusi tutti i voli, inclusi i voli charter, che sono schedulati in partenza nelle fasce orarie tra le 7.00 e le 10.00 e tra le 18.00 e le 21.00 e tutti quelli da per e le isole, che sono stati autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero. Inoltre, l'Enac ha reso noto che sono garantiti i seguenti voli:

EJU 3401 OLBIA (LIEO) TORINO (LIMF)

EJU 3402 TORINO (LIMF) OLBIA (LIEO)

EJU 4820 OLBIA (LIEO) NAPOLI (LIRN)

RYR 8690 TORINO (LIMF) CAGLIARI (LIEE)

RYR 8689 CAGLIARI (LIEE) TORINO (LIMF)

RYR 4650 BERGAMO (LIME) TRAPANI (LICT)

RYR 4651 TRAPANI (LICT) BERGAMO (LIME)

VOE1230 VENEZIA (LIPZ) CAGLIARI (LIEE)

VOE1231 CAGLIARI (LIEE) VENEZIA (LIPZ)

VOE1745 VERONA (LIPX) CATANIA (LICC)

Ovviamente, ai passeggeri viene garantito che tutti i voli già in esecuzione al momento dell'inizio dello sciopero verranno regolarmente condotti verso la destinazione finale senza ripercussioni. Potenzialmente, lo sciopero di quest'oggi potrebbe coinvolgere circa 2000 voli sul territorio nazionale, ai quali devono aggiungersi tutti quelli con partenza dall'estero. Si calcola che potrebbero essere poco meno di mezzo milione i passeggeri che potrebbero subire un disagio a causa dello sciopero proclamato dalle compagnie su citate.

Allo sciopero dei lavoratori delle compagnie aeree, oggi si aggiunge anche quello dei lavoratori sotto Cub trasporti. Potrebbero fermarsi per quattro ore, dalle 13 alle 17, i lavoratori di terra di Alitalia-Sai, che è in amministrazione controllata, e di Ita Airways. Infine, è previsto anche uno sciopero di 12 ore, dalle 08.00 alle 20.00 di Enav locale presso il Centro di controllo d'area di Milano. In questo caso sono previste le prestazioni indispensabili. I voli intracontinentali garantiti sono: