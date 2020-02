Affidato al padre che lo trascura: bimbo in coma per la febbre

Il Tribunale di Monza lo aveva tolto alla madre per " rischio psico-evolutivo " e affidato al padre. Ora il bimbo di 5 anni si trova in prognosi riservata all'ospedale di Bergamo per una infezione ignorata.

Dopo una lunga battaglia per l'affido del figlio, lo scorso ottobre il piccolo era stato tolto alla sua mamma. Come spiega il Giorno, il giudice si era basato sulle conclusioni della consulenza psicologica d'ufficio, secondo cui il rischio per il piccolo viene dai comportamenti della madre " che sottendono un radicato convincimento della pericolosità e nocività della figura paterna" e "rappresentano un pregiudizio e un rischio evolutivo significativo sui processi maturativi" del bambino, "che appare esposto allo sviluppo di una rappresentazione maschile dannosa ". Ma la donna non si era data per vinta. Dopo alcuni mesi ha presentato una consulenza di parte e diverse foto per dimostrare le condizioni del figlio in casa paterna e chiedere l'affido del bambino.

​" Il piccolo versava in uno stato di incuria e malnutrizione da fare pena – ha spiegato al quotidiano l’avvocato della donna –. Da quanto era sporco aveva le croste sul collo e aveva sviluppato infezioni da funghi alle mani e ai piedini; un vistoso eritema ai glutei era dovuto invece all'assenza di igiene anche della biancheria. Il bambino continuava, poi, a perdere peso. Era da mesi che segnalavamo lo stato di pericolo in cui si trovava, a causa dell’incuria e della decisione di allontanarlo dalla mamma per affidarlo al padre che vive in un paesino di montagna ". E così mentre la donna attende l'udienza fissata per fine marzo, il piccolo continua a vivere in condizioni precarie. Pochi giorni fa, la corsa al pronto soccorso.