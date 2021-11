Aflatossine, pesticidi e salmonella: ecco la lista dei cibi da evitare

Frutta, verdura, carne, crostacei e semi. Cibi apparentemente salutari che possono trasformarsi in veleno quando al loro interno si nascondono etilene, pesticidi, batteri e aflatossine. E questo succede più spesso di quanto si pensi. Nel 2020, infatti, l’Italia ha inoltrato all’Unione europea ben 297 segnalazioni di alimenti contaminati, quasi una al giorno. E in otto casi su dieci gli alert hanno riguardato prodotti importati da Paesi dove non vengono rispettati i nostri standard di sicurezza e controllo. Un rischio non da poco per i consumatori, che possono ritrovarsi, loro malgrado, ad addentare alimenti pericolosi per gli alti livelli di diossine, metalli pesanti, additivi, sostanze inquinanti o residui chimici.

A stilare la "lista nera" dei prodotti più pericolosi è stata la Coldiretti. L’elenco, presentato al XIX Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’alimentazione, si basa sulle rilevazioni dell’ultimo rapporto del Sistema di allerta rapido europeo (RASFF) sugli allarmi per rischi alimentari. In cima alla classifica ci sono i semi di sesamo che si utilizzano come guarnizione nelle insalatone o nei roll di sushi. Quelli provenienti dall’India spesso contengono ossido di etilene, registrato in 296 casi. Il Paese asiatico è responsabile, spiegano ancora da Coldiretti, del 12 per cento degli allarmi scattati in Europa.

Poi c’è la carne di pollo polacca, che in 273 campioni analizzati conteneva il batterio della salmonella e gli ortaggi importati dalla Turchia, zeppi di pesticidi vietati nel nostro Paese. Un problema non da poco, visto che lo scorso anno abbiamo importato circa 5 milioni di chili di sesamo dall’India, per un giro d’affari di circa 7 milioni di euro, 14 milioni di chili di carne di pollo dalla Polonia, per 20 milioni di euro, e l’equivalente di 416 milioni di euro di frutta e verdura turca. I cibi provenienti da Polonia e Turchia sono stati protagonisti del 10 per cento degli allarmi alimentari nel nostro Paese.

Ma la black list non si ferma qui. A rischio salmonella c’è anche il pepe nero che arriva dal Brasile, mentre è allarme per le aflatossine presenti nella frutta secca turca, in particolare nei fichi e nei pistacchi, e nelle arachidi provenienti da Usa e Argentina. E pure nelle rinomate ostriche francesi è stata individuata la presenza del norovirus, che scatena le gastroenteriti.