Aggressione choc nel carcere di Torino, nigeriano tenta di accecare un agente

L’aggressione è partita dal nulla. Sono le 9.30 del mattino nel carcere delle Vallette a Torino, e senza motivo un detenuto trentenne di nazionalità nigeriana sferra un pugno in pieno volto all’agente di servizio della polizia penitenziaria di guardia nell’undicesima sezione del padiglione C.

Un colpo violentissimo che rischia di far perdere un occhio al poliziotto, trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Maria Vittoria. Alla fine se l’è cavata con tre punti di sutura, ma resta la rabbia e l’amarezza per la violenza subita ingiustamente. "Mai come in questo periodo viviamo un drammatico momento di completo stato di abbandono e la Polizia Penitenziaria si trova sempre più sola e in condizioni disumane a risolvere le criticità che si presentano nel quotidiano con grave penuria di personale senza strumenti e mezzi" , denuncia il segretario generale dell’OSAPP (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria), Leo Beneduci.

Poche settimane fa il personale di polizia presente nella casa circondariale torinese era dovuto intervenire, sempre nel padiglione C, per evacuare le persone presenti nel piano a causa dell’incendio appiccato da un detenuto tunisino all’interno della propria cella. Il salvataggio è andato a buon fine e le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco, ma almeno tre agenti sono rimasti intossicati dal fumo. Per loro sono state necessarie le cure mediche. "Si è sfiorata una grave tragedia", denunciava lo scorso 25 gennaio lo stesso sindacato, denunciando le condizioni turbolente in cui i poliziotti sono costretti ad operare, tra "la penuria di personale e il grave sovraffollamento dell’Istituto penitenziario".

Il segretario dell’OSAPP fa appello al guardasigilli: "Chiediamo che il Ministro Bonafede dichiari lo stato si emergenza e convochi un tavolo per poter affrontare concretamente e una volta per tutte i problemi più urgenti" . Tra questi ci sono in primis "le reiterate e gravissime aggressioni nei confronti del personale di Polizia Penitenziaria nelle carceri Italiane" . Quella di Torino non è la prima e c’è da scommettere che non sarà neppure l’ultima.