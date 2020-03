Airola, estintore in carcere: detenuto recidivo intossica agenti

Dopo aver organizzato una spedizione punitiva nei confronti di alcuni detenuti nel carcere minorile di Nisida, era stato trasferito in quello di Airola (Benevento), ma anche qui si era reso protagonista di innumerevoli episodi di violenza, commessi anche nei confronti di uomini della polizia penitenziaria.

Ben due di essi, infatti, erano rimasti feriti in seguito ad un'aggressione fisica subita dallo stesso ragazzo, che non aveva esitato a scagliarsi nuovamente contro di essi nonappena tornati in servizio nella struttura penitenziaria a seguito dei giorni di prognosi assegnati loro in ospedale. Ebbene, il medesimo giovane detenuto di origini napoletane balza nuovamente agli "onori" della cronaca per un altro episodio increscioso compiuto sempre all'interno del carcere minorile di Airola, come denunciato dal Sindacato autonomo di polizia penitenziaria (Sappe).

È il vice segretario regionale del settore carcerario minorile Sabatino De Rosa, che aveva lanciato l'allarme per la situazione relativa al detenuto solo pochi giorni fa, a raccontare l'ennesimo episodio. "Non so se tutta questa violenza ed aggressività del detenuto nasce dalla volontà di essere trasferito in un altro carcere, magari del Nord Italia, ma la situazione sta diventando ogni giorno sempre più pericolosa" , queste le prime parole di un comunicato in cui il rappresentante del Sappe ha spiegato quanto accaduto durante lo svolgimento di un corso di formazione, come riportato da "Anteprima 24".