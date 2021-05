Con Albastar in volo da Linate a Palma di Maiorca

Albastar rafforza la sua programmazione di voli per l’estate dagli aeroporti di Milano e lancia i collegamenti diretti da Milano Linate verso Palma di Maiorca nelle isole Baleari, con tre frequenze settimanali dall’11 luglio fino al 28 ottobre ogni domenica, martedì e giovedì dallo scalo gestito da Sea.

Martedì, dal 27 luglio al 26 ottobre

Palma di Maiorca – Milano Linate (17.40 - 19:25)

Milano Linate – Palma di Maiorca (20.15 - 21.55)

Giovedì, dal 15 luglio al 28 ottobre

Palma di Maiorca–Milano Linate (18.05 -19.50)

Milano Linate–Palma di Maiorca 20.40 - 22.25)

Domenica, dall’ 11 luglio al 24 ottobre

Palma di Maiorca–Milano Linate (18.05 - 19.50)

Milano Linate–Palma di Maiorca (20.40 - 22.25)

Da Milano Malpensa invece Albastar vola ogni domenica dal 30 maggio al 3 ottobre e ogni martedì dal 10 giugno al 16 settembre per l’isola di Lampedusa. Rotte per la Sicilia sempre da Malpensa riguardano Catania, Palermo e Trapani.

I voli possono acquistare sul sito www.albastar.es e presso le agenzie di viaggio tradizionali e online. Per informazioni e prenotazioni, il call center risponde al numero +39 095.311503, mail callcenter@albastar.es.

La compagnia aerea spagnola opera in Italia dal 2014 con una flotta di cinque B737-800NG configurati a 189 posti in classe e un B737-400 configurato a 170 posti in classe unica