Un altro allarme sul cibo contaminato: ritirate le gallette di riso

Continuano, purtroppo, ad arrivare allarmi su cibi contaminati: nella giornata di oggi è infatti stata diramata sul sito del ministero della Salute una nuova comunicazione per quanto riguarda alcuni lotti di gallette di riso di marca Carrefour. Nello specifico si parla delle "Gallette di riso giganti" Carrefuor Bio, che potrebbero costituire un serio rischio chimico.

Si tratterebbe di una possibile presenza di micotossine, ossia sostanze chimiche tossiche prodotte da funghi.

Attenzione ai lotti

I controlli sono stati effettuati in data 19 ottobre, ed è subito stata data comunicazione da parte del ministero della Salute. Il prodotto è un marchio Carrefour Bio, regione sociale dell'Osa è GS S.p.A. Come produttore, invece, viene indicato Continentale Bakeries – Granco SA, con sede in Avenue du Commerce 27 a Enghien (Belgio).

Attenzione al numero dei due lotti richiamati. Sono R22159A e R22160A, con data di scadenza fissata per il 9-10 giugno 2023. Si tratta di confezioni da 200 grammi.

I controlli effettuati sull'alimento hanno portato alla scoperta di tracce di micotossine, particolarmente nocive in caso di elevato consumo.

Chi possiede uno dei due lotti viene invitato a riconsegnare le confezioni senza consumare il cibo al suo interno. Sarà possibile, infatti, ottenere una sostituzione o un rimborso.

Tanti casi in pochi giorni

Il mese di ottobre è cominciato con un'allerta diramata per wurstel contaminati, che potrebbero aver provocato il decesso di più di una persona. In questo caso l'agente contaminante era un batterio, la Listeria monocytogenes.

Sono poi seguiti allarmi anche per altri cibi pericolosi. Lo scorso 14 ottobre era stato chiesto il ritiro del Gorgonzola Dolce Dop venduto da Eurospin (lotto 218246252), sempre a causa del rischio Listeria monocytogenes. Quattro giorni dopo, il 18 ottobre, era stata la volta della Fontina Dop del marchio Pascoli italiani (C252105286), sempre venduta da Eurospin, per possibile presenza di Escherichia Coli.

Nella medesima data del 18 ottobre erano stati diramati degli allarmi per Prosciutto cotto alta qualità 150 g del marchio Sapori di cascina venduto da Penny Market s.r.l. per possibile contaminazione da corpi estranei metallici.