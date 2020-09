Annuncio choc di Italo: ​"Entro 2 mesi treni fermi"

Le limitazioni anti-Coronavirus, che prevedono una drastica riduzione del numero dei passeggeri sui treni dell'Alta velocità porteranno presto delle pesanti ripercussioni economiche, ne è convinto l'amministratore delegato di Italo-Ntv Gianbattista La Rocca, il quale esprime tutte le sue perplessità e preoccupazioni in un'intervista concessa a "Repubblica".

"Se permangono certe condizioni nel giro di due mesi ci fermeremo con gravi ripercussioni sull’occupazione: ci sono 1.500 famiglie a rischio che arrivano a 5 mila considerando l’indotto" , spiega al giornalista l'amministratore delegato di Italo-Ntv, come riportato dal quotidiano. La speranza è quella che il comitato tecnico scientifico a cui si appoggia il governo Conte possa fare marcia indietro e riconsiderare il provvedimento ritenuto troppo rigido, dato che a causa di esso sia i convogli di Italo che i Frecciarossa (ovvero i treni dell'Alta velocità) vedranno limitare la propria capienza al 50% dei posti disponibili totali, contro un ben più ampio 80% concesso invece al resto del trasporto pubblico locale. Una scelta che lo stesso La Rocca non esita a definire senza mezzi termini "norma Arlecchino" .

"C’è disparità tra i mezzi di trasporto e c’è anche tra imprese concorrenti. Trenitalia, da azienda di Stato, opera anche gli intercity e i regionali. Sono tratte sussidiate mentre noi andiamo avanti con le nostre forze, senza alcun aiuto pubblico" , spiega ancora l'amministratore delegato. "I nostri ricavi dipendono solo dai biglietti venduti. Abbiamo due conti economici completamente differenti" .

Una crisi comunque già ampiamente avviata e documentabile, tanto che al momento risulta difficile addirittura arrivare a coprire il totale dei costi operativi. "In 9 anni abbiamo acquistato 51 treni, che vanno pagati. La situazione è ingestibile e non vorrei che ciò apparisse come una minaccia: è solo la costatazione che con questo livello di ricavi l’azienda non ce la fa a stare in piedi" , dichiara ancora La Rocca. "Se permangono certe condizioni dal 1 ottobre ridurremo i servizi da 87 a 60 giornalieri. Quindi nel giro di due mesi ci fermeremo con gravi ripercussioni sull’occupazione" .

Il rischio concreto, quindi è che nell'ambito dell'Alta velocità, così permanendo la situazione, non esisterà più un concorrente privato. Sono 200 milioni di perdite complessive, mentre la previsione per quanto riguarda la chiusura dei conti è di 400 milioni in rosso. L'unico modo per evitarlo sarebbe quello di innalzare fino all'80% la soglia della capienza massima dei treni, come per i regionali e gli intercity, spiega in conclusione il rappresentante di Italo-Ntv.