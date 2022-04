Allenatore aggredito con calci e pugni dal padre di un calciatore

Un torneo di calcio per baby calciatori stava per trasformarsi in tragedia. L’allenatore della Nuova Accademia Terni, Francesco Latini, è stato infatti aggredito con calci e pugni dal padre di un calciatore della squadra avversaria, Polisportiva Gdc Ponte di Nona, finendo in ospedale col rischio di perdere un rene.

Il torneo di Pasqua e l’incredibile aggressione

I fatti sono accaduti durante la partita tra la Nuova Accademia Terni e il Gdc Ponte di Nona al torneo a “Regins Pasqua Football cup” a Gabicce Mare, in provincia di Pesaro. Si tratta di un torneo destinato ad under 12, tradizionalmente giocato nel periodo pasquale. Sugli spalti tantissima gente, in gran parte genitori dei baby calciatori, sia di quelli in campo sia di quelli che hanno partecipato al torneo. Un evento che ogni anno porta a Gabicce oltre 2500 atleti e 1000 accompagnatori. Secondo quanto raccontano i giornali locali, la partita era sul punteggio di 2-0 per il Terni quando in campo s’è creato del trambusto tra i baby calciatori. Forse un contrasto di gioco troppo veemente, forse qualche frase fuori posto, fatto sta che si crea un capannello nei pressi della panchina del Terni. A quel punto, Francesco Latini, allenatore dell’Accademia Terni, è sceso in campo per dividere i ragazzi invitandoli al rispetto reciproco: “È un gioco, siamo qui per imparare”. Ma dagli spalti era intanto sceso anche il padre di uno dei calciatori della squadra avversaria, un 40enne romano. Il quale ha prima strattonato e poi colpito con un pugno al volto l’allenatore Latini.

Non pago, quando il tecnico era a terra, gli ha sferrato un calcio alla schiena. Una scena agghiacciante, avvenuta davanti agli occhi di centinaia di persone. Un poliziotto fuori servizio ha provveduto a fermare l’aggressore, identificandolo. Poi sono arrivati i carabinieri. Nel frattempo mister Latini era stato soccorso e poi trasportato all’ospedale di Cesena dove lo hanno operato d’urgenza. Prognosi di 30 giorni per lui e ha rischiato di perdere un rene, rimasto lesionato dopo l’aggressione subita. L’aggressore è stato denunciato e dovrà rispondere dell’accusa di lesioni gravi e dovrebbe ricevere il Daspo.

Le parole dell’allenatore dall’ospedale

Un post su Facebook per rassicurare tutti sulle sue condizioni. “Sto bene, fortunatamente. Ma potevo farmi molto male (…) Non mi toglierete mai la voglia di portare in campo ciò in cui credo fermamente, nemmeno pesandomi..”. La dirigenza dell’Accademia Calcio Terni ha commentato: “Oggi più che mai ci dissociamo da ogni forma di violenza sia essa verbale o ancor peggio fisica .Il calcio deve essere solo un divertimento. Tutta la società e lo staff sono vicini al nostro istruttore Francesco....ti aspettiamo presto in campo e ti aspettano i tuoi ragazzi”.