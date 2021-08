Allerta gialla in sette Regioni: dove l'estate è già finita

Maltempo e temperature più fresche nei prossimi giorni in Italia. È quanto prevede il meteo che anticipa lo spostamento della circolazione ciclonica attualmente rilevata nell’Europa centrale, in corrispondenza della Repubblica Ceca, nei territori del sud-est che comprendono anche la nostra penisola. La protezione civile avverte che ci saranno piogge e vento in particolare nel centro-sud, tanto che è stata diramata l’allerta gialla in sette regioni italiane. Dopo i temporali al nord degli ultimi giorni, ora tocca al meridione salutare l’estate. Il weekend per il sud sarà all’insegna del tempo instabile.

Domani, nelle regioni centro-settentrionali potremmo avere una giornata soleggiata e stabile, mentre all'estremo sud sono previsti rovesci e qualche temporale. Lunedì, invece, ci sarà una leggera tregua con una risalita delle temperature, ma già dal giorno successivo l’aria diventerà nuovamente più fresca. L’allerta gialla, in ogni caso, riguarda le seguenti regioni: Abruzzo, Campania, Lazio, Marche, Molise, Puglia e Umbria. In Abruzzo, Lazio e Puglia è scattato l’allarme anche per possibili dissesti idrogeologici.

Per ciò che riguarda le previsioni per le prossime ore, al nord pioverà al mattino in Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia e Romagna, mentre sulle altre regioni ci saranno schiarite. Nel pomeriggio, invece, è previsto un tempo prevalentemente soleggiato in pianura e lungo le coste; rovesci e temporali isolati sulle aree alpine e prealpine, più probabili nei settori centro-orientali. Al centro-sud nuvolosità sparsa, localmente anche consistente, ma con ampie zone soleggiate in Sardegna, Sicilia e Calabria ionica.

La temperatura è in calo in tutta Italia, mentre i venti soffieranno, in maniera moderata, da ovest fino al medio Adriatico, al Tirreno, in Calabria e sulle Isole. Per quanto riguarda i mari: poco mossi il basso Adriatico, lo Ionio, il mar Ligure e l'alto Tirreno; in prevalenza mossi gli altri bacini, fino a localmente molto mossi il mare di Sardegna e il Tirreno meridionale. In particolare, nella giornata di domani, secondo gli esperti, sulle regioni nord-orientali, su Puglia, Basilicata e Calabria si registreranno condizioni di variabilità e tempo localmente instabile, con alcuni isolati rovesci o brevi temporali, più probabili da metà giornata.

Nel resto del Paese si preannuncia tempo in prevalenza stabile e soleggiato, con modesti annuvolamenti pomeridiani attorno alle aree montuose e qualche annuvolamento sparso sulla Sardegna. Per lunedì, in tutta la penisola la giornata sarà caratterizzata da prevalenti condizioni di tempo soleggiato. I meteorologi segnalano qualche annuvolamento sulla Calabria, ma senza piogge di rilievo. Al nord la nuvolosità sarà a tratti più estesa sulla Liguria e in prossimità delle aree alpine e prealpine, specie quelle del nord-est. Locali rovesci o temporali saranno più probabili in Liguria e sul nord-est, in particolare sulle Alpi orientali e in Friuli.