Violento nubifragio in Veneto. Zaia firma lo stato di crisi

Dopo l'allagamento di Milano a fine luglio, una bomba d'acqua ha investito e devastato Verona nel pomeriggio di oggi. I centralini dei vigili del fuoco sono stati presi d'assalto dai cittadini preoccupati per l'improvviso nubifragio di acqua e grandine. Sono state oltre 120 le chiamate e gli interventi degli uomini di soccorso, che hanno dovuto aiutare i cittadini rimasti bloccati nelle loro vetture o all'interno delle case a causa degli allagamenti. La situazione a Verona e provincia è critica, tanto da spingere il governatore del Veneto Luca Zaia a firmare lo stato di emergenza per l'area veronese nelle prossime ore.

Tra alberi sradicati e disagi per la popolazione, impressionano le immagini che giungono dal centro storico di Verona, dove una strada si è trasformata in un vero e proprio fiume. Un video di una donna che transitava sulla strada soprastante è diventato rapidamente virale sui social, perché oltre a inquadrare la straordinaria inondazione di acqua e ghiaccio, riprende anche un uomo che cerca di avvicinarsi a un appiglio, che camminafino al collo nell'acqua e nel ghiaccio. La zona più colpita di Verona è quella di Borgo Trento, dove ha sede anche l'principale della città. Sono sconcertanti le immagini che giungono dalla struttura sanitaria, dove in una stanza sono cominciate a cadere piccole cascate d'acqua che hanno rapidamente allagato una parte dell'ospedale. Il nubifragio ha interessato anche il quartiere Veronetta, che già nei giorni passati è stato colpito da violenti temporali con conseguenti allagamenti.

L'onda di maltempo non ha risparmiato nemmeno i dintorni del capoluogo scaligero e tra le aree maggiormente colpite c'è quella della Valpolicella. Nei prossimi giorni dovranno essere stimati i danni ai tantissimi vigneti di quest'area, che potrebbero essere ingenti soprattutto perché nei prossimi giorni comincerà la vendemmia. Il rischio è che alcuni piccoli produttori abbiano perso interamente il lavoro di un anno.

L'ondata di maltempo è arrivata su Verona dalla zona del Garda e anche qui si è abbattuta con violenza, soprattutto nella zona di Salò, Castelnuovo del Garda e Lazise. Il nubifragio si è poi spostato verso il padovano, dove ha causato altri danni a causa delle forti piogge e delle violente raffiche di vento che hanno spazzato la zona. La Protezione Civile è impegnata nel monitoraggio dell'evoluzione della situazione e si attende il passaggio completo dell'onda di maltempo per effettuare la conta dei danni. Non è escluso che Luca Zaia estenda lo stato di emergenza anche ad altre località oltre al veronese.