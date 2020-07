Una bomba d'acqua su Milano: esonda il Seveso e allaga tutto

Un violento nubifragio si è abbattuto su Milano questa mattina all’alba, venerdì 24 luglio, provocando disagi e allagamenti in alcuni quartieri del capoluogo lombardo. Diverse le segnalazioni giunte ai vigili del fuoco che riguardano in particolare i quartieri a nord del capoluogo lombardo.

Nubifragio a Milano: esonda il Seveso

Proprio in questa zona della città scorre il fiume Seveso che è esondato verso le 7.30. Il fiume Lambro, che si trova invece nella zona est di Milano, ha già raggiunto un'altezza di 1,90 centimetri, ma sarebbe al momento sotto controllo. Tante le chiamate che stanno pervenendo anche al numero della Protezione Civile, che è già operativa in città per far fronte alla situazione. A causa del forte vento e della pioggia battente i problemi maggiori si sono verificati in alcuni sottopassi e scantinati rimasti allagati, in particolare nella zona compresa tra Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo.

Sempre nei quartieri a nord della città meneghina ci sono stati problemi riguardanti alcune linee tranviarie nel quartiere di Niguarda, in viale Zara e viale Sarca, causati sempre dall’esondazione del corso d’acqua. Subito è intervenuta l’Azienda tranviaria milanese che ha deviato alcune linee e messo a disposizione bus sostitutivi per cercare di alleviare i disagi. Il violento nubifragio sulla Lombardia ha avuto inizio verso le 5 di questa mattina. Nella zona nord di Milano, interessata da una bomba d’acqua, vi è stata anche una forte grandinata, con chicchi di notevole dimensione. Sarebbero diversi gli alberi caduti.

Persone rimaste bloccate in auto e in ascensore

La prima chiamata al centralino di via Messina dei Vigili del Fuoco sarebbe giunta alle 6.14. Da quel momento in poi sono oltre 100 gli uomini del Comando provinciale di Milano impegnati con diversi mezzi nelle operazioni di soccorso. Tante le persone rimaste bloccate all'interno delle proprie automobili a causa di allagamenti di sottopassaggi, in particolare tra le vie Arbe e Sarca in zona Niguarda. Gli interventi riguardano anche parecchi ascensori bloccati con persone rimaste chiuse al loro interno. Il centralino dei Vigili del fuoco sta al momento gestendo una cinquantina di chiamate.

Danni anche alla rete ferroviaria. La circolazione dei treni risulta bloccata tra le stazioni di Milano Bovisa e Cadorna. Il maltempo ha creato danni all’altezza di Milano Domodossola. Sul sito di Trenord viene comunicato che è attualemnte in corso l’intervento dei tecnici per cercare di riportare la situazione alla normalità. Acqua e fango hanno raggiunto il viale Fulvio Testi e Ca' Granda. Le centraline meteo della zona hanno registrato accumuli pluviometri tra i 45 e i 65 mm (picchi isolati di 75/80 mm) e rain/rate di ben 320 mm /h nel quartiere di San Siro, 443 mm/h a Lambrate, e 230 mm/h in zona Cadorna. A breve la situazione dovrebbe comunque migliorare. Ampie schiarite sono previste in tarda mattinata.

L'allerta arancione della protezione civile

Nella giornata di ieri la Protezione civile aveva emesso l’allerta arancione: “Dalle prime ore di domani, venerdì 24 luglio, precipitazioni da sparse a diffuse a prevalente carattere temporalesco, su Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Provincia autonoma di Trento, Friuli Venezia Giulia, Marche e Toscana, in quest’ultima, in particolare, sui settori settentrionali”. Inoltre, come precisato nella nota diffusa ieri “i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento”.

